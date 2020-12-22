Реформа системы ОМС снизит качество бесплатной медицинской помощи?

В результате реформы ОМС перед пациентами может встать ещё большая проблема по получению направления на бесплатное лечение в желаемую больницу Фото: Галина Соловьёва

Президент России Владимир Путин в декабре подписал закон о реформе системы обязательного медицинского страхования (ОМС). С 1 января 2021 года Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) будет самостоятельно отвечать за вопросы финансирования и контроля медпомощи в федеральных медицинских учреждениях – страховые компании остаются «за бортом». Изменятся и некоторые принципы оказания медицинской помощи.

Конфликт интересов

О поправках в закон о системе ОМС, которые внесло Министерство здравоохранения России, заговорили в конце сентября этого года. Предложения вызвали шквал недовольства со стороны Всероссийского союза пациентов и Всероссийского союза страховщиков. Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс даже обратился с письмом к Президенту России, подчёркивая, что предлагаемые изменения кардинально меняют принципы функционирования ОМС и могут нанести непоправимый урон этой отрасли. Тем не менее закон приняли чуть больше чем за два месяца.

Скоро федеральные больницы станут фактически обособленными: согласно изменениям закона об ОМС, финансирование федеральных медучреждений будет осуществляться напрямую из ФФОМС, в бюджете фонда для этого выделят отдельные деньги. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время интервью телеканалу «Россия 24», качество оказания медицинской помощи в результате этого «должно вырасти, потому что объёмы финансирования будут выше и будет меньше проволочек». Страховые компании из этой цепочки исключаются: в их ведении остаются только региональные медучреждения.

– Я давно отстаиваю позицию об устранении ненужных фирм-посредников в виде страховых компаний из системы здравоохранения, – комментирует «Облгазете» депутат Государственной думы от Свердловской области Дмитрий Ионин. – Закон поддерживаю, но только как первый шаг на этом пути. Эта система медицинского страхования себя не оправдала. Она превратилась в «отмывочную» для того, чтобы какие-то люди могли получать сверхприбыли за счёт наших медицинских отчислений.

Страховщики считают, что реформа в первую очередь выводит больницы федерального подчинения из-под независимого контроля страховых медорганизаций.

– Выделение федеральных медучреждений в отдельную категорию и наделение ФФОМС функциями страховщика создаёт конфликт интересов у фонда, который будет одновременно выполнять функции и проверяющего, и проверяемого, находясь при этом с большой долей вероятности на стороне медицинской организации, – считает вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов. – Страховщики ежегодно проводят миллионы экспертиз и выявляют огромное количество дефектов медицинской помощи. Причём значимая доля из них – очень серьёзные, которые влекут за собой неблагоприятные последствия или оказывают влияние на ухудшение состояния здоровья пациента. Наши опасения вызваны практикой отмены результатов таких экспертиз страховщиков со стороны территориальных фондов ОМС даже при выявлении вопиющих нарушений со стороны больниц. Да, по всей видимости, будет решён вопрос стабильного финансирования примерно пяти процентов от общего числа медицинских организаций. Но будет с большой долей вероятности тормозиться развитие системы защиты прав застрахованных.

При этом изменения закона об ОМС затрагивают и финансирование страховщиков: объёмы расходов на ведение их дел (РВД) сократили с нынешних 1–2 процентов до 0,8–1,1 процента. По мнению члена Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексея Старченко, это поставит страховщиков в стеснённое положение и наверняка скажется на качестве их работы: сократятся расходы на экспертов, на информирование пациентов. В Свердловской области уровень РВД уже давно составляет 1 процент, изменится ли он в следующем году – неизвестно.

Коечная карусель

Больше всего в результате реформы ОМС специалисты боятся снижения качества медицинской помощи.

– Выписывать больных скорее всего станут недолеченными: федеральным больницам выгодно, чтобы на одной койке пролежало как можно больше пациентов за месяц. Я уже предвижу эту коечную карусель, которая будет проводиться недобросовестными сотрудниками федеральных медучреждений в расчёте на свою безнаказанность, – считает Алексей Старченко. – В статье 16 закона об ОМС говорится, что пациент имеет право на возмещение страховой медицинской организацией ущерба, причинённого в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ею обязанностей по организации предоставления медпомощи. Про ФФОМС, который будет отвечать за федеральные медучреждения вместо страховых компаний, в законе ничего не сказано. То есть, по сути, он безответственный перед пациентами.

Помимо этого, возможен рост отказов в оказании медицинской помощи. Если сейчас застрахованные лица могут обратиться за медпомощью в любую медицинскую организацию независимо от территориального расположения, то со следующего года выбор пациентом федеральной клиники ограничивается порядком, «установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти». По мнению Алексея Старченко это приведёт к тому, что людям будут отказывать в выдаче направлений в федеральные больницы, прикрываясь тем, что там закончились выделенные на бесплатное лечение квоты: либо лечитесь у себя, либо платите.

– Самое страшное, что об этих нарушениях никто не узнает, если пациент не пожалуется, – говорит Алексей Старченко. – Страховые компании не будут видеть в общем реестре, как проходило лечение человека в федеральном медучреждении, и не смогут ему помочь. Получается «экспертная дыра». Федеральный фонд должен будет сам организовывать экспертизы на местах в федеральных медучреждениях. Механизм экспертизы не продуман, но, вероятно, экспертов будут гонять туда сюда, а это потребует больших денег.

Ищем новых проблем?

В Свердловской области к числу федеральных относятся 18 медицинских организаций, в их числе два научно-исследовательских института и пять учреждений системы Федерального медико-биологического агенства (ФМБА) России.

– Если федеральное учреждение оказывает амбулаторную и скорую медицинскую помощь прикрепленному/обслуживаемому населению (как, например, учреждения системы ФМБА), то её финансирование остаётся за региональной системой обязательного медицинского страхования, – прокомментировал «Облгазете» директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области Валерий Шелякин.

И всё же пока реформа системы ОМС вызывают больше вопросов и сомнений. Например, какие нормативы будут закладывать федеральным медучреждениям на оказание медицинской помощи? Не уменьшится ли финансирование региональных больниц в результате отдельного финансирования федеральных медучреждений?

Система медицинских учреждений уже давно сложилась и так или иначе работает. Но если убрать из неё звено федеральных медучреждений, которые оказывают разные виды помощи, то результат непредсказуем. Особенно в период пандемии коронавируса, которая показывает, что реформы в здравоохранении сейчас нежелательны. Примеры того – сбой поставок лекарств из-за введённой маркировки препаратов, волнения из-за перевода скорой помощи на аутсорсинг.

– Это называется менять лошадей на переправе. Когда идут такие события, как пандемия коронавируса, вводить серьёзные изменения в сфере здравоохранения просто нелогично, – уверен Алексей Старченко. – Потрясения наложатся друг на друга и будут иметь ещё более негативный эффект. Мы должны были сначала разобраться с одной проблемой и только потом браться за другую, а не одновременно решать сто проблем.

Важно Федеральные медицинские организации на Среднем Урале (по данным ТФОМС Свердловской области): Центральная медико-санитарная часть № 91 ФМБА в Лесном;

Центральная медико-санитарная часть № 31 ФМБА в Новоуральске;

Медико-санитарная часть № 32 ФМБА в Заречном;

Медико-санитарная часть №121 ФМБА в Нижней Салде;

Медико-санитарная часть № 70 – Уральский центр профессиональной патологии им. Ю.А. Брусницына в Екатеринбурге;

НИИ Охраны материнства и младенчества;

Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии - филиал НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России;

Уральский государственный медицинский университет;

Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН;

Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

354-й Военный клинический госпиталь Министерства обороны России;

Медико-санитарная часть МВД РФ по Свердловской области;

5-й Военный клинический госпиталь войск национальной гвардии РФ;

Медико-санитарная часть № 66 ФСИН;

Производственное объединение «Октябрь»;

Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;

Поликлиника № 3 Федеральной таможенной службы России;

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.

В ТЕМУ В начале декабря председатель Правительства России Михаил Мишустин утвердил план мероприятий для реализации Стратегии развития здравоохранения до 2025 года. Документ содержит 20 пунктов, распределённых по шести направлениям. На фоне формальных и общих формулировок, например, «обновление и модернизация инфраструктуры медицинских организаций», «совершенствование системы профилактики инфекционных заболеваний», особенно выделяются пункты по паллиативной помощи и системе ОМС. – Представленный план мероприятий – крайне короткая бумага, которая фактически идёт в разрез с тем, что делалось и что уже было подготовлено, – считает руководитель Свердловской общественной организации по защите прав пациентов Максим Стародубцев. – Очевидно, что план будет меняться, учитывая пандемию. Но внимание привлекают два момента. Первый – «ревизия» системы ОМС для повышения прозрачности финансовых потоков и персонифицированного учёта. То есть 27 лет, с 1993 по 2020 годы, потоки были непрозрачными? Второй – пункт о создании условий для проведения общественными советами независимой оценки качества условий оказания услуг медорганизациями. Получается, какие-то общественные советы, которые явно имеют исключительно совещательные функции, на общественных началах, должны заниматься оценкой качества медуслуг, когда система ОМС в принципе и создана для этого. И, опять же, кто и как ответит за эти оценки? Видимо, под этими советами подразумевается врачебная палата, которая будет вести внутрикорпоративный, а не реальный контроль в пользу пациентов. И эта новация должна вызвать насторожённость потребителей медицинских услуг.

КОММЕНТАРИЙ Сергей СТАРШИНОВ, директор екатеринбургского филиала страховой компании «СОГАЗ-мед»: – В результате изменений большая часть страховщиков осталась в тех же размерах расходов на переходный период, но в будущем, если они и уменьшатся, то вместе с функционалом, часть которого государство забирает себе. Соответственно, и содержание страховщиков будет меньше, но в этом нет ничего страшного. Функцию контроля федеральных учреждений берёт на себя ФФОМС, и думаю, что в какой-то мере у него это получится даже лучше.

ЭТО ИНТЕРЕСНО Чаще всего свердловчане жалуются: на качество медицинской помощи;

на взимание денежных средств;

на организацию работы медицинской организации;

на лекарственное обеспечение. В этом году, по данным пресс-службы Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, общее количество жалоб в нашем регионе снизилось. Всего за девять месяцев с начала 2020 года в страховые компании Свердловской области поступило 610 жалоб, из них обоснованными признаны 329 жалоб.

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