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22 декабря 2020, 12:50

Евгений Куйвашев: "Я уже поставил прививку от коронавируса"

Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев заявил, что привился от COVID-19 ещё летом. Фото: Владимир Мартьянов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев признался, что уже поставил вакцину от коронавируса "Спутник V". По его словам, он привился от COVID-19 ещё летом.

"Да, я уже поставил прививку. Ещё летом. Никаких побочных эффектов у меня не было, даже не заметил, была у меня температура или нет", - сказал глава региона в ходе своей пресс-конференции.

Он подчеркнул, что прошёл вакцинацию, когда препарат находился на втором этапе исследования. Таким образом глава региона хотел принять участие в эксперименте.

"Сегодня я себя чувствую очень безопасно. Может быть, даже бессмертным. Поэтому и вам желаю побороть страхи и довериться нашим учёным, которые на протяжении многих лет справлялись с любыми инфекциями", - заявил Евгений Куйвашев.

При этом губернатор не стал называть имена коллег, которые тоже поставили прививку. Однако он добавил, что все они чувствуют себя хорошо.

Сюжет

Пресс-конференция Евгения Куйвашева
26 декабря 2016 года Евгений Куйвашев проведёт пресс-конференцию.

Областная газета Свердловской области

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