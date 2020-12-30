В России вдвое выросла естественная убыль населения

В России вырос уровень смертности. Фото: Галина Соловьёва.

В России снизился уровень рождаемости и вырос уровень смертности. Естественная убыль за год возросла вдвое.

За 11 месяцев 2020 года на свет появились 1 млн 306 тыс. младенцев, что на 59 тыс. больше, чем годом ранее. Количество умерших составило 1 млн 881 тыс. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оно выросло на 230 тыс.

За счёт существенного роста уровня смертности в России заметно выросла естественная убыль населения. Она достигла 575 тыс., тогда как с января по ноябрь 2019 года показатель составлял 286 тыс., следует из данных Росстата.