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Общество / Здравоохранение и здоровье
11 января 2021, 13:32

От COVID-19 скончались 1700 свердловчан

машина скорой помощи

В Свердловской области умерли ещё 17 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области зарегистрировали ещё 17 случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв заболевания в регионе достигло 1 700.

О количестве летальных исходов сообщили в региональном и федеральном оперативных штабах по борьбе с COVID-19.

С начала года это заболевание унесло жизни почти 200 жителей Среднего Урала.

В целом по всей России за последние сутки умерли 436 человек, за всё время пандемии - 62 273 человека. Свердловская область входит в число регионов - лидеров по уровню смертности от ковида. Сейчас она располагается на седьмом месте в этом антирейтинге.

Фото: по данным стопкоронавирус.рф

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Областная газета Свердловской области

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