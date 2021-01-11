От COVID-19 скончались 1700 свердловчан

В Свердловской области умерли ещё 17 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области зарегистрировали ещё 17 случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв заболевания в регионе достигло 1 700.

О количестве летальных исходов сообщили в региональном и федеральном оперативных штабах по борьбе с COVID-19.

С начала года это заболевание унесло жизни почти 200 жителей Среднего Урала.

В целом по всей России за последние сутки умерли 436 человек, за всё время пандемии - 62 273 человека. Свердловская область входит в число регионов - лидеров по уровню смертности от ковида. Сейчас она располагается на седьмом месте в этом антирейтинге.

Фото: по данным стопкоронавирус.рф