Президент Индонезии первым в стране привился от COVID-19

В Индонезии стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Фото: Галина Соловьёва

В Индонезии стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Первым прививку в прямом эфире национальных телеканалов поставил президент страны Джоко Видодо.

Как сообщает Министерство связи и коммуникации страны, с сегодняшнего дня правительство начало бесплатную национальную программу вакцинации против COVID-19. Получателем первой вакцины стал президент Республики Индонезия Джоко Видодо.

По словам министра здравоохранения страны Буди Гунади Садыкин, «вакцинация - это попытка защитить себя и всех людей в мире». Министр отметил, что для достижения коллективного иммунитета потребуется вакцинация 70 процентов населения. Всего планируется привить 181 млн жителей страны.

Отметим, что первой вакциной, одобренной национальным агентством по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов, стал Sinovac, разработанный китайской корпорацией. Как сообщает ТАСС, промежуточные результаты испытаний препарата показали эффективность на уровне 65,3%. Отмечается, что Индонезия стала первой страной после КНР, которая одобрила эту вакцину.

Ранее глава государства подтвердил готовность стать первым, что испытает на себе препарат Sinovac.

По словам главы президентской администрации Херу Буди Хартоно, пока вакцину получил только глава государства. В дальнейшем буде составлен специальный график вакцинации министров.