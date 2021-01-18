Читателя «ОГ» пригласили на вакцинацию от COVID-19 после вмешательства редакции

Записаться на вакцинацию от коронавируса в Свердловской области можно по номеру горячей линии 122. Фото: Галина Соловьёва

61-летний читатель «Облгазеты» из Краснотурьинска Владимир Якимович решил поставить прививку от коронавируса в местной больнице. Записался, но в день проведения вакцинации мужчине неожиданно позвонили из медицинского учреждения и заявили, что они не могут ставить эту инъекцию людям старше 60 лет. При том, что на тот момент прививку вакциной «Спутник V» уже официально разрешили в России для граждан пожилого возраста.

– Меня очень удивил данный факт, потому что в нашей стране уже ставят прививки от коронавируса пожилым людям, а Президент России Владимир Путин уже объявил о старте массовой вакцинации, – комментирует «Облгазете» Владимир Якимович. – Я прямо спросил, почему в больнице не выполняют указ президента? Мне посоветовали позвонить главному врачу, но я решил сразу обратиться за помощью в редакцию вашей газеты.

Такой отказ в вакцинации от коронавируса действительно необоснован и неправомерен: проводить вакцинацию от коронавируса «Спутником V» россиянам старше 60 лет разрешил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко ещё в конце декабря 2020 года. Соответствующие поправки к инструкции по применению зарегистрированной вакцины приняли после проведения необходимых клинических исследований.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Свердловской области ушли от прямого ответа на вопрос журналиста «Облгазеты», почему человеку отказали в прививке. Сказали, что если у пациента или его родственников возникли вопросы, то следует обращаться к лечащему врачу, к руководству медучреждения или в вышестоящие инстанции.

Журналист «Облгазеты» позвонил в Краснотурьинскую городскую больницу, и там сразу же подтвердили, что ждут Владимира Якимовича на прививку.

– Изначально мы получили вакцину, и к ней в инструкции был прописан возраст вакцинируемых – от 18 до 60 лет. Но поскольку уже есть новые данные от Минздрава России по разрешению вакцинации людей старше 60 лет, мы готовы ставить прививки и пенсионерам, – сообщили в пресс-службе Краснотурьинской городской больницы.

Заведующая взрослой поликлиникой больницы Ольга Шиляева добавила, что они ставят прививку от COVID-19 всем желающим старше 18 лет, в том числе и пенсионерам. При этом последние, как и все остальные граждане, подписывают добровольное согласие на вакцинацию.

Вчера журналист «Облгазеты» уточнила у Владимира Якимовича, поставили ли ему прививку. Читатель сообщил, что пока приболел, но собирается сходить на вакцинацию на этой неделе, как только будет чувствовать себя здоровым. «Облгазета» будет следить за развитием ситуации.

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Опубликовано в №007 от 19.01.2021