Средний Урал не готов отказаться от бумажных медицинских карт в поликлиниках

Пока главное место в регистратуре любой свердловской поликлиники занимают бумажные медицинские карты Фото: Павел Ворожцов

С 1 февраля 2021 года поликлиники по всей России могут отказаться от ведения бумажных медицинских карт и полностью перейти на электронный документооборот. Однако в Свердловской области полностью избавляться от архаичных документов в этом году не планируют.

В первую рабочую неделю этого года Министерство юстиции России утвердило приказ Министерства здравоохранения страны о порядке ведения электронного документооборота. Минюст закрепил правовой статус электронной медицинской документации, и в принципе после этого необходимость ведения бумажных амбулаторных карт в поликлиниках отпадает. Сейчас врачам практически повсеместно на поликлиническом приёме приходится как вводить данные в медицинскую информационную систему на компьютере, так и заполнять медкарты больных от руки. Двойная работа отвлекает врачей от их главной обязанности – лечить людей.

– Амбулаторная карта в бумажном виде – это архаизм сегодня, – считает руководитель Свердловской общественной организации по защите прав пациентов Максим Стародубцев. – Достаточно посмотреть на них: там же всё склеено, оттуда постоянно что-то выпадает и теряется, в них очень тяжело разбираться врачам. Это достаточно неудобное средство информирования о болезни пациента.

Но отказаться от бумажных медкарт до недавнего времени было нельзя из-за неурегулированности правового статуса электронных документов. И вот после решения Минюста бумажную архаику, казалось бы, можно отправить в отставку, но в областном министерстве здравоохранения корреспонденту «Облгазеты» сообщили, что полный переход на электронный документооборот в поликлиниках региона в этом году не ожидается.

– Пока очень преждевременно об этом говорить, – сказал пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков. – Сейчас идёт подготовительный период.

Но достоинства электронной медкарты уже оценили врачи.

– Наша больница пять лет работает в системе электронного документооборота, – говорит заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической службе ЦГБ №2 в Екатеринбурге Ольга Мялицына. – Это очень удобно для врачей, экономит время, но есть ряд моментов, которые нужно решить, прежде чем отказаться от бумажных медкарт. Это приёмы врачей на дому, где врач не может оформить электронную медкарту. А также отсутствие у большинства пациентов права электронной подписи, которая потребуется, чтобы зафиксировать согласие или несогласие больного на какую-либо медицинскую манипуляцию.

Тем не менее некоторые медицинские организации уже далеко продвинулись в деле электронного документооборота. Так, городская больница Асбеста в конце прошлого года закупила сканеры и сейчас занимается оцифровкой медицинской документации.

– Препятствий для отказа от бумажных медкарт я не вижу, – считает главный врач городской больницы Асбеста Игорь Брагин. – Та медицинская информационная система, которая сейчас есть, позволяет это сделать. В соседней Тюменской области это уже сделали, там за два года в принципе отказались от бумажных медицинских карт. Что мешает нам?

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