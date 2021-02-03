На Среднем Урале задокументировали смерти ещё 16 пациентов с COVID-19

По уровню смертности от коронавируса Свердловская область находится на седьмом месте в стране. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области зарегистрировали смерти ещё 16 человек, у которых был подтверждённый коронавирус. За всё время с начала пандемии жертвами болезни стали 2 079 уральцев.

Об этом сообщили в региональном и федеральном оперативных штабах по борьбе с COVID-19.

Напомним, о новых летальных исходах от ковида на Среднем Урале становится известно ежедневно на протяжении уже более четырёх месяцев. Последний раз ни одной смерти не было зарегистрировано 28 сентября. Рекорд суточной смертности в регионе равен 20 случаям. Такое число скончавшихся задокументировали 14 января.

В целом по России сегодня зафиксировали 526 умерших больных коронавирусом. Общее число летальных исходов - 74,7 тыс. По уровню смертности Свердловская область находится на седьмом месте в стране. Антилидер списка - Москва с 13,6 тыс. погибших.

Фото: по данным стопкоронавирус.рф