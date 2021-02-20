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20 февраля 2021, 09:31

В Серове и Красноуфимске по 1073 заболевших: карта распространения COVID-19

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За всё время на Среднем Урале коронавирус подхватил 75 921 человек. Фото: Галина Соловьёва.

Обновлены данные о распространении коронавирусной инфекции в Свердловской области. В Серове и Красноуфимске по 1073 заболевших с начала пандемии.

Как сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора, по данным на 19 февраля, больше всего диагнозов COVID-19 было поставлено жителям Екатеринбурга – 39 321 (+85 новых случаев). Помимо уральской столицы, свыше 1000 инфицированных выявлено в Нижнем Тагиле – 4 573, Первоуральске – 2 645, Ревде – 2 183, Каменске-Уральском и Каменском районе – 2 041, Берёзовском – 1 611, Верхней Пышме – 1 599. Также по 1073 ковид-пациента в Серове и Красноуфимске.

За всё время на Среднем Урале коронавирус подхватил 75 921 человек. Сегодня этот показатель может перевалить за 76 тысяч. Несмотря на снижение числа заболевших в регионе, ежедневный прирост пока превышает 200 случаев инфицирования. Так, 19 февраля было зарегистрировано 216 новых ковид-пациентов.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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В Серове и Красноуфимске по 1073 заболевших: карта распространения COVID-19