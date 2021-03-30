Медики в полях: как работают передвижные фельдшерско-акушерские пункты на Среднем Урале?

Илона Пономарёва со всей душой подходит к каждому пациенту и готова помогать им в любое время суток. Фото: Галина Соловьёва

В посёлке Красноармейский при Асбестовской городской больнице действует мобильный фельдшерско-акушерский пункт. Это большой белый грузовик, полностью оснащённый современным медицинским оборудованием для оказания первой помощи и проведения медицинских осмотров. Такие ФАПы ездят по отдалённым малонаселённым пунктам Свердловской области, чтобы обеспечить квалифицированной медицинской помощью даже самые маленькие деревни. Журналисты «Облгазеты» узнали, как работает кабинет врача на колёсах и хватает ли такой помощи жителям посёлка.

Кабинет на колёсах

– Алло, привет! К нам ФАП приехал, не надо тебе? Илона тут, – сообщает своей собеседнице по телефону жительница посёлка Красноармейский.

Она и ещё несколько местных женщин уже стоят возле белого грузовика, на кузове которого написано: «С заботой о здоровье! Фельдшерско-акушерский пункт». ФАП в Красноармейском бывает каждый вторник и четверг, по понедельникам он выезжает в посёлок Папанинцев, а по средам и пятницам – в Лесозавод.

От городской больницы в Асбесте до посёлка Красноармейский – 14 километров. Фельдшер и заведующая ФАП городской больницы в Асбесте Илона Пономарёва и медсестра Екатерина Мякишева до всех посёлков добираются на легковом автомобиле. Находиться в мобильном ФАПе во время движения запрещено – допускается только один человек в кабине с водителем.

– На передвижном ФАПе мы работаем с ноября 2016 года, но тогда это был другой комплекс, – вспоминает Екатерина Мякишева. – В 2019 году губернатор Евгений Куйвашев подарил нашей больнице новый ФАП, работать на нём одно удовольствие. Всего у нас под контролем 961 человек. В основном население пожилое, у многих повышенное давление, сердечно-сосудистые заболевания и проблемы с суставами.

Внутри ФАПа – коридорчик со скамейкой и одноразовыми бахилами и одна небольшая комната-приёмная, оснащённая современным оборудованием. В левом дальнем углу стоит рабочий стол с компьютером, рядом – кушетка, в центре – голубое гинекологическое кресло.

– У нас есть комплект шин, необходимые медикаменты, противошоковая укладка, аппарат электрокардиографии, перевязочные материалы, укладка для оказания неотложной помощи и даже дефибриллятор, – с гордостью показывает лечебный инвентарь фельдшер Илона Пономарёва. – В этом ФАПе и вода, и электричество, и интернет есть. С таким оснащением помощь оказывать не сложнее, чем в поликлинике.

Диспансеризация за несколько минут

– К вам уже можно? – заглядывает в кабину пожилая женщина.

– Да, проходи, Елизавета Павловна, – кивает фельдшер. – Ты сегодня должна диспансеризацию пройти. Вставай на весы, рост измерим, давление, сатурацию, талию. Сколько холестерин? 5,9? Не очень хорошо. Какие-то лекарства пьёшь? Давай пропишу. Глазное давление высокое, поэтому придётся поехать в Асбест к окулисту.

Елизавета Павловна внимательно слушает врача и улыбается. Приём одного пациента проходит примерно за десять минут. Медсестра Екатерина помогает с замерами и диктует параметры женщины Илоне Пономарёвой, которая вписывает информацию в медицинскую информационную систему на компьютере. Там же врач может записать пациента на последующий приём к любому специалисту в Асбестовской больнице и проконсультироваться по видеосвязи с коллегами из поликлиники.

Кроме диспансеризации, в ФАПе принимают анализы, проводят профосмотры и приём по острым заболеваниям и обострениям хронических недугов. Раз в полгода в населённые пункты выезжает передвижной флюорограф, а каждые три месяца вместе с фельдшером работают узкие специалисты: акушер-гинеколог, невролог и окулист. Также у городской больницы Асбеста есть и передвижной стоматологический кабинет, который оказывает помощь взрослым и детям. Комплекс остаётся на территориях не менее двух недель, чтобы стоматолог успел довести пациентов до выздоровления. Такая отлаженная медицинская система действует и в других муниципалитетах Свердловской области.

Болячки знают наизусть

К ФАПу в Красноармейском вскоре подтягивается ещё несколько женщин – образуется небольшая очередь. В крошечном коридорчике помещаются только два человека, остальным приходится ждать на улице перед входом в ФАП. Посетительницы говорят, что очередь всегда движется быстро, но зимой часто приходится мёрзнуть на морозе.

ГГрафик выезда ФАПа известен заранее, но часто о том, что медики уже прибыли, многие узнают по «сарафанному радио», ведь в Красноармейском проживает всего 500 человек.

– У меня балкон выходит прямо на сторону, где останавливается ФАП, – говорит пенсионерка Надежда Петрова (фамилии местных жителей изменены по их просьбе. – Прим. ред.). – Только выглянула – машина стоит, сразу и прибежала.

– Не евшая, пришла кровь сдавать, – присоединяется к беседе сотрудница животноводческого комплекса птицефабрики Рефтинской Людмила Орлова. – У меня перерыв на обед, надеюсь, успею. В ФАП наш постоянно хожу. Без них как?

– Мы без них никуда, – соглашается Валентина Сергеева, которая пришла на приём проверить руку после перелома ключицы. – Илона ведь мои болячки наизусть уже знает.

– Мы и ночью нашим врачам звоним, если проблемы какие бывают, – добавляет Людмила Орлова. – А когда совсем плохо станет, так они сами нам скорую вызывают. Если куда-то надо талончик, то они всё достанут, добьются своего, за больными очень хорошо ухаживают – нам в этом повезло.

– По любому вопросу к ним обращаешься – всё сделают, даже если сам не хочешь, – включается в разговор Надежда Петрова. – Иногда лечиться неохота, а они даже не разговаривают: делай то и то. А если приболеешь, то Илона сама позвонит и спросит, всё ли нормально.

Здание есть, а кабинета – нет

Тем не менее как бы местные жители ни хвалили мобильный ФАП и своих врачей, они признаются, что их посёлку не хватает стационарного врача, чтобы можно было прийти на приём в удобное время в любой день. Ранее в Красноармейском был медицинский кабинет в красном кирпичном здании, рядом с которым сегодня стоит мобильный ФАП.

– Когда кабинет врача закрыли, мы столько жаловались на собраниях посёлка, а толку нет, – вспоминает одна из жительниц Красноармейского Светлана Семёнова.

Раньше этот двухэтажный дом удавалось отапливать дровами, как и многие другие стационарные ФАПы в мелких населённых пунктах области. Но позднее здание пришло в упадок, потребовался капитальный ремонт. К слову, там находился не только кабинет врача, но и библиотека с клубом. С тех пор у посёлка нет никаких мест досуга.

– Я тоже считаю, что в таком большом посёлке, как Красноармейский, должен появиться стационарный ФАП, – говорит Илона Пономарёва. – Для фельдшера кабинет всё же удобнее: в мобильном ФАПе мы зависим от технического оснащения, а машина может сломаться. В кабинет можно не носить с собой вещи, расходники.

Вопрос о капитальном ремонте и перепланировке старого здания стоит давно, но средств у министерства здравоохранения Свердловской области на эти нужды за несколько лет так и не нашлось. Так как оставлять населённый пункт без медицинского обслуживания нельзя, на эту территорию предоставили мобильный ФАП. По словам заведующей поликлиники №4 в Асбесте Ирины Буториной, сейчас готовится проект ремонта кирпичного здания.

От Асбестовской больницы также поступила заявка в региональный минздрав на установку модульного ФАПа в посёлке Лесозавод, где уже выделен земельный участок под него. Согласно программе по развитию здравоохранения Свердловской области, объект должен появиться в посёлке до 2024 года.

Однако даже если в Красноармейском и Лесозаводе появятся стационарные ФАПы, это не решит ещё одну проблему – кадровую. Последний раз коллектив городской больницы Асбеста пополнялся молодыми сотрудниками в 2017 году. По этой же причине Илона Пономарёва и Екатерина Мякишева – единственные специалисты, полностью обеспечивающие работу на мобильном ФАПе.

– У нас действительно есть дефицит кадров, – поясняет Ирина Буторина. – Как только в больнице появится сотрудник, готовый выйти на работу на мобильном ФАПе, мы сразу запустим движение по этим посёлкам во вторую смену.

В ТЕМУ Мобильные ФАПы функционируют во многих регионах Свердловской области. Их работа организована по тому же принципу, что и в Асбестовском городском округе. Например, в Байкаловском районе, где есть труднодоступные территории, один модульный ФАП объезжает деревни Макушина, Игнатьева и Боровикова. Фельдшер бывает на территориях несколько раз в неделю, по надобности может выезжать даже по субботам. А вот в Шалинском районе закрепить за передвижным ФАПом одного постоянного сотрудника возможности нет. По словам исполняющей обязанности заведующей методического кабинета Шалинской центральной городской больницы Натальи Костюченко, в посёлки с населением менее 50 человек выезжает фельдшер, работающий в ближайшем стационарном ФАПе. Как сообщила журналисту «Облгазеты» заведующая организационно-методическим кабинетом в Режевской центральной районной больнице Татьяна Бахитова, на мобильном ФАПе у них работают фельдшера с ближайших стационарных пунктов. С августа 2019 года мобильный ФАП ежедневно выезжает на один из шести населённых пунктов. – Благодаря мобильному ФАПу мы охватили все территории, где проживает меньше ста человек, – поясняет Татьяна Бахитова. – Население очень довольно, претензий к работе ФАПов нет. Более того, за последние 20 лет в нашем округе не закрыли ни одного стационарного ФАПа. Однако в Свердловской области есть населённые пункты, до которых трудно добраться из-за плохой инфраструктуры и отсутствия дорог. Так, из двух передвижных ФАПов, относящихся к Серовской больнице, один (находящийся в Гаринском округе) – грузовик-вездеход, но даже такая машина не всегда способна добраться до труднодоступных деревень. – Все территории мобильный ФАП объезжает по графику, но в некоторые деревни Гаринского округа летом нельзя проехать, врачи добираются по воде, – рассказывает главный врач Серовской ГБ Иван Болтасев. – Однажды зимой мы не могли добраться даже на вездеходном ФАПе, потому что болота не замёрзли. Поэтому, чтобы обеспечить медпомощь, мы организовали в этих сёлах домовые хозяйства. Там находится обученный человек, который может оказать первую медицинскую помощь. Почти от всех этих муниципалитетов в министерство здравоохранения Свердловской области поступили заявки на предоставление модульных ФАПов. Во многих населённых пунктах уже выделены земли под их установку. Ожидается, что в 2024 году все эти территории будут обеспечены модульными ФАПами.

КСТАТИ В некоторых населённых пунктах Свердловской области стационарные ФАПы до сих пор существуют в старых деревянных домах, которые приходится отапливать дровами, поэтому в таких зданиях нередко случаются пожары. Так, в конце 2018 года в селе Покровское Артёмовского городского округа сгорело здание ФАПа 1886 года постройки. – Когда сгорел предыдущий ФАП в Покровском, минздрав не торопился поставить новый, – комментирует журналисту «Облгазеты» депутат Государственной думы России Дмитрий Ионин. – Поэтому иногда приходится заставлять ведомство поскорее это делать. Нам пришлось обратиться в прокуратуру и Росздравнадзор (Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения. – Прим. ред.), и уже в 2020 году в селе поставили новый модульный ФАП.

ЭТО ИНТЕРЕСНО В марте этого года исполнилось 35 лет со дня открытия стационарного фельдшерско-акушерского пункта на станции Дружинино Нижнесергинского района – одного из первых стационарных ФАПов в нашем регионе. Такая информация содержится в календаре-справочнике «Знаменательные и памятные даты Свердловской области», составленном Управлением архивами Свердловской области. Однако журналист «Облгазеты» выяснил, что этот ФАП уже более десяти лет переформирован в отделение общей врачебной практики (ОВП). В отличие от ФАПа ОВП – самостоятельная медицинская организация или структурное подразделение, где кроме фельдшера и медсестры работает ещё и врач общей врачебной практики. На базе ОВП существует дневной стационар и предоставляется более широкий спектр услуг, чем на базе ФАП.

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За несколько лет работы на мобильном ФАПе Илона Пономарёва и Екатерина Мякишева практически наизусть выучили своих пациентов, каждого называют по имени и помнят всю историю болезни. Фото: Галина Соловьёва

Оснащению мобильного ФАПа позавидуют многие врачи, работающие в поликлиниках. Фото: Галина Соловьёва

Во время диспансеризации на мобильном ФАПе пожилым пациентам обязательно снимают электрокардиограмму. Фото: Галина Соловьёва

Преимущество небольшого кабинета мобильного ФАПа заключается в том, что всё, что нужно фельдшеру и медсестре, находится под рукой Фото: Галина Соловьёва

Периодически сотрудники мобильного ФАПа ходят на дом к лежачим больным, также они могут оказать медицинскую помощь маленьким детям. Фото: Галина Соловьёва