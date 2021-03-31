Работа в COVID-отделении в 65+ законна?

Прививка от коронавируса не является обязательной для медперсонала. Фото: Галина Соловёва

С 30 марта 2021 года по указу губернатора Свердловской области для жителей региона старше 65 лет отменён режим самоизоляции. Работающие пенсионеры получили возможность приступить к исполнению служебных обязанностей на своих местах в организациях. Но что делать, если это работа в ковид-стационаре и возрастной сотрудник опасается выходить на рабочее место? С такой проблемой столкнулась 66-летняя Валентина Усольцева, которая трудится санитаркой в отделении, где размещают больных коронавирусом.

– После подписания указа губернатора об отмене самоизоляции для граждан старше 65 лет позвонил мой начмед и сказал, чтобы я начала готовиться к выходу на работу, – рассказала журналисту «Облгазеты» Валентина Усольцева. – Прививки у меня нет, переболела ли уже коронавирусом, я не знаю, поэтому выходить на рабочее место опасаюсь. Решила, что пока возьму отпуск на две недели. Но не знаю, что делать дальше. Правомерен ли вывод на работу в таком случае?

В Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения России журналисту «Облгазеты» рассказали, что в подобном случае выход на работу правомерен. Но такие ситуации требуют более детального изучения, поскольку пандемия поставила много вопросов в правовой сфере и трудовом законодательстве.

– В любом случае работодатель имеет право вызвать сотрудника на рабочее место после отмены режима самоизоляции для граждан старше 65 лет, даже если это работа в ковидном госпитале или отделении, – комментирует «Облгазете» председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Сергей Угринов. – Рекомендую работнику взять отпуск на 28 дней, если у него он есть. А также добиться от работодателя проведения теста на антитела за счёт медучреждения, поскольку многие люди переболели в лёгкой форме и могли этого не заметить.

При этом, как отметили в Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ, принуждать медработников к вакцинации против коронавирусной инфекции работодатель не вправе.

– Вакцинация против COVID-19 включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям согласно приказу Министерства здравоохранения России от 9 декабря 2020 года, – отметил Сергей Угринов. – Но даже несмотря на это, мы в очередной раз напоминаем медперсоналу, что прививка – добровольное дело. Поставить её можно только по личному пожеланию. Напоминать об этом медработникам мы будем и дальше.

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