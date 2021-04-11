В России коронавирус подхватили ещё 8 702 человека

С начала пандемии в стране проведено 123,7 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 347 тысяч – за последние сутки. Фото: Галина Соловьёва.

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 702. Общее число инфицированных в стране составило 4 641 390.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев традиционно зарегистрировано в Москве – 2 090. Свердловская область находится на десятой строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватил 129 человек.

Всего выписалось по выздоровлению 4 265 509 жителей страны, в том числе 7 230 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни уже 102 986 россиян. За последние сутки зафиксировано 337 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в стране проведено 123,7 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 347 тысяч – за последние сутки. Под меднаблюдением остаются 501 928 человек.