Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
11 апреля 2021, 13:07

В России коронавирус подхватили ещё 8 702 человека

коронавирус

С начала пандемии в стране проведено 123,7 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 347 тысяч – за последние сутки. Фото: Галина Соловьёва.

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 702. Общее число инфицированных в стране составило 4 641 390.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев традиционно зарегистрировано в Москве – 2 090. Свердловская область находится на десятой строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватил 129 человек.

Всего выписалось по выздоровлению 4 265 509 жителей страны, в том числе 7 230 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни уже 102 986 россиян. За последние сутки зафиксировано 337 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в стране проведено 123,7 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 347 тысяч – за последние сутки. Под меднаблюдением остаются 501 928 человек.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
11.04.2021, 13:17 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 129 случаев коронавируса
11.04.2021, 13:07 / Общество
В России коронавирус подхватили ещё 8 702 человека
11.04.2021, 12:17 / Общество
В Екатеринбурге закрыли движение транспорта по Встречному переулку
11.04.2021, 11:11 / Общество
Прототип героя фильма "Кандагар" приедет в Заречный
11.04.2021, 10:05 / Общество
Ушёл из жизни народный артист России Эмиль Верник