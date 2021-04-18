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Общество / Здравоохранение и здоровье
18 апреля 2021, 06:00

«Судьба предопределена не нами, но иной раз совершается руками хирурга»

Юрий Истомин

По мнению Юрия Истомина, чтобы уменьшить количество заболевших раком, нужно внедрять скрининг, то есть вычисление по факторам риска тех, кто подвержен онкологическим заболеваниям в большей степени Фото: Алексей Кунилов

В рамках Года медицинского работника, которым объявлен 2021 год в Свердловской области, «Облгазета» начинает серию материалов, посвящённых врачам. Каждые две недели мы будем рассказывать о каком-либо медицинском работнике из нашего региона, который имеет широкое признание среди пациентов и коллег. Первым героем нашей новой рубрики стал хирург-онколог, заместитель главного врача по медицинской части ЦГБ №20 Екатеринбурга, заслуженный врач России Юрий ИСТОМИН. Сегодня ему исполняется 60 лет, но Юрий Владимирович по-прежнему оперирует пациентов и переживает за каждого из них.

Лобэктомия интереснее грыжи

Папа – инженер, мама – учительница, старший брат – лётчик, а сестра – бухгалтер. Почему Юрий Истомин в 15 лет решил стать врачом, он и сам не может объяснить – возможно, профессия выбрала, говорит он. Из его класса в Уральский государственный медицинский институт поступили пять человек, из них хирургию выбрал только он один.

После учёбы Юрий Владимирович проходил интернатуру в екатеринбургской ЦГБ №27, откуда его направили на краткий обучающий курс в Свердловский областной онкологический диспансер. Именно этот случай определил дальнейшую судьбу будущего онкохирурга.

– В онкодиспансере нам прочитали теоретический курс по основным локализациям и пригласили в операционную, – рассказывает Юрий Истомин. – В других больницах все операции были простыми: аппендицит, грыжа… А тут резекция желудка, лобэктомия – это намного интереснее. Я очень захотел прийти работать именно туда.

В сентябре 1985 года ординатор Юрий Истомин был единственным новым сотрудником свердловского онкодиспансера. Он попал в абдоминальное (связанное с болезнями органов брюшной полости. – Прим. ред.) отделение, где и стал осваивать дело онкохирурга.

– Я хотел большой хирургии, – признаётся Истомин. – Хирурги – очень амбициозные люди, каждый считает себя гениальным. Но кроме знаний в этом деле важны руки – это природная особенность. В них всё: чувство ткани, опыт, натренированность. По работе рук в операционной можно понять уровень профессионализма хирурга.

У самого Юрия Истомина руки очень крупные и подвижные: они сопровождают почти каждое его слово понятным и чётким жестом, будто оперируют даже сейчас.

Мастеру бывает страшно

Свою первую операцию в онкодиспансере Юрий Истомин уже не помнит. Но из сотен историй его пациентов в памяти остаются самые сложные случаи. Например, первая серьёзная резекция печени.

– В 2001 году ко мне попала девушка лет 19 из Серова, – вспоминает онкохирург. – У неё была большая опухоль правой доли печени. Её удалили, но через пару дней после этого у пациентки случилось тяжёлое желудочное кровотечение. Она потеряла очень много крови всего за полдня и умирала прямо на моих глазах. Я тогда постоянно сидел возле неё, и в итоге нам удалось остановить кровотечение. А она оказалась девочкой не робкого десятка: выписалась через неделю и забыла об этом.

В хирургии операции на печени по сложности приравниваются к операциям на мозге или открытом сердце. Именно поэтому коллеги называют Истомина мастером, а пациенты обращаются к нему с почти неизлечимыми диагнозами. Но даже рукой самого лучшего врача можно вылечить не каждый случай.

Юрий Истомин считает, что хирургу нельзя идти на поводу у эмоций, но тут же признаётся, что и сам иногда решается даже на неоперабельные случаи. Он рассказывает про такие истории с трудом и большими паузами, часто закрывает глаза руками, сжимает пальцы в кулак.

– Каждый хирург имеет своё кладбище, – вздыхает врач. – Когда рискуешь чужой жизнью, когда держишь её в своих руках, это страшно и непросто. Люди могут умереть от твоих действий. Или бездействия, стечения обстоятельств. Судьба предопределена не нами, но иной раз совершается руками хирурга.

Надежда на лучшее

В июле 2001 года житель Нижнего Тагила Гусейн Караев сидел в коридоре свердловского онкодиспансера вместе со своей женой Екатериной, у которой диагностировали рак желудка. Они приехали на консультацию к тогда ещё 40-летнему онкохирургу Юрию Истомину.

– Когда Юрий Владимирович вышел к нам с улыбкой и начал расспрашивать нас, жена будто сразу почувствовала себя лучше, даже цвет лица поменялся, – вспоминает этот день Гусейн Караев. – Он сразу вселил надежду на лучшее.

Вскоре Юрий Истомин провёл операцию по удалению большей части желудка Екатерины. Её направили на химиотерапию, которая вызвала новое осложнение – острую почечную недостаточность. На грани жизни и смерти женщина вновь попала к Истомину и примерно две недели находилась в коме на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Но врачам удалось наладить работу почек, и Екатерина начала выздоравливать.

– Врачи тогда сохранили мою семью, – говорит Гусейн Караев. – Благодаря им жена до сих пор живёт и радуется, воспитывает внуков. Честно сказать, все эти 20 лет я не могу забыть доброту Юрия Владимировича.

Сейчас Юрий Истомин работает заместителем главного врача по медицинской части в Центральной городской больнице №20 и продолжает оперировать, но уже не так часто. За его плечами 36 лет работы хирургом и тысячи операций. Со многими бывшими пациентами он продолжает общаться и через десятки лет после лечения.

А ещё Юрий Истомин вместе со своей женой – врачом-терапевтом – стал основателем династии врачей. Его сын работает онкологом, дочь – офтальмологом, зять – кардиохирургом, а невеста сына – педиатром.

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Сюжет

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Областная газета Свердловской области
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