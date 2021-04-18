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Общество / Здравоохранение и здоровье
18 апреля 2021, 13:18

В России выявили ещё 8 632 случая COVID-19

исследование тестов на коронавирус

Свердловская область остаётся на десятой строчке антирейтинга. Фото: Павел Ворожцов.

За сутки в России подтвердили 8 632 случая коронавируса. Общее число инфицированных в стране составило 4 702 101.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев традиционно зарегистрировано в Москве – 2 252. Свердловская область остаётся на десятой строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватили 118 человек.

Всего выписались по выздоровлении 4 326 780 жителей страны, в том числе 7 391 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни уже 105 582 россиян. За последние сутки зафиксировано 389 летальных исходов.

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