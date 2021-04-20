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Общество / Здравоохранение и здоровье
20 апреля 2021, 09:19

В Екатеринбурге эпидпорог по ОРВИ превышен на 17,6%

Девочка в маске делает уроки

Неблагополучными территориями по простуде признаны также Туринский, Тугулымский, Кировградский ГО, ГО ЗАТО Свободный, МО п. Уральский. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области и Екатеринбурге превышен эпидпорог по ОРВИ на 6,1% и 17,6% соответственно. За неделю с 12 по 18 апреля простудились 26,8 тысячи свердловчан, в том числе 13 тысяч екатеринбуржцев.

При этом и по области, и по городу снизилась заболеваемость ОРВИ по сравнению с прошлой неделей на 2,6% и на 2%. Неблагополучными территориями по простуде признаны также Туринский, Тугулымский, Кировградский ГО, ГО ЗАТО Свободный, МО п. Уральский.

Предварительный диагноз внебольничная пневмония поставлен за неделю 1 065 раз, в том числе 386 раз - в Екатеринбурге. Заболеваемость пневмонией в регионе также снижается. Неблагополучными по пневмонии являются ГО Нижняя Салда, Туринский, Горноуральский ГО, Среднеуральск. Там показатели заболеваемости выше среднеобластных в 1,5 раза и более, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Исходными данными для вычисления эпидемических порогов являются статистические сведения о суммарной заболеваемости гриппом и ОРВИ в интенсивных показателях на 10 тыс. населения за календарные недели каждого года в течение последних 5-10 лет.

Областная газета Свердловской области

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