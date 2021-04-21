Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
21 апреля 2021, 13:24

8 271 случай заражения коронавирусом выявили в России за сутки

коронавирус

По выздоровлению из больниц уже выписались 4 352 873 ковид-пациента. Фото: Галина Соловьёва.

За сутки в России подтвердили 8 271 случай коронавируса. Общее число инфицированных в стране составило 4 727 125.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев традиционно зарегистрировано в Москве – 1 988. Свердловская область находится на тринадцатой строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватили 110 человек.

Всего выписались по выздоровлению 4 352 873 жителя страны, в том числе 9 644 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни уже 106 706 россиян. За последние сутки зафиксировано 399 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в стране проведено 126,5 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 255 тысяч – за последние сутки. Под меднаблюдением остаются 514 317 человек.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
21.04.2021, 14:00 / Общество
Академия волейбола Карполя в Екатеринбурге откроется 22 апреля
21.04.2021, 13:58 / Общество
Свердловчанка отсудила у роддома 300 тысяч рублей за удар током
21.04.2021, 13:30 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 110 случаев коронавируса
21.04.2021, 13:24 / Общество
8 271 случай заражения коронавирусом выявили в России за сутки
21.04.2021, 13:03 / Общество
В Свердловской области потушено 36 очагов лесных пожаров