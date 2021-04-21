8 271 случай заражения коронавирусом выявили в России за сутки

По выздоровлению из больниц уже выписались 4 352 873 ковид-пациента. Фото: Галина Соловьёва.

За сутки в России подтвердили 8 271 случай коронавируса. Общее число инфицированных в стране составило 4 727 125.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев традиционно зарегистрировано в Москве – 1 988. Свердловская область находится на тринадцатой строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватили 110 человек.

Всего выписались по выздоровлению 4 352 873 жителя страны, в том числе 9 644 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни уже 106 706 россиян. За последние сутки зафиксировано 399 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в стране проведено 126,5 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 255 тысяч – за последние сутки. Под меднаблюдением остаются 514 317 человек.