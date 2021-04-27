Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
27 апреля 2021, 13:34

В России коронавирусом заболели ещё 8 053 человека

коронавирус

За сутки в стране проведено 179 тысяч тестов на коронавирус. Фото: Галина Соловьёва.

За сутки в России подтвердили 8 053 случая коронавируса. Общее число инфицированных в стране составило 4 779 425.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев традиционно зарегистрировано в Москве – 2 098. Свердловская область находится на 13-й строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватили 106 человек.

Всего выписались по выздоровлению 4 402 678 жителей страны, в том числе 8 039 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни уже 108 980 россиян. За последние сутки зафиксировано 392 летальных исхода.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в стране проведено 128,2 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 179 тысяч – за последние сутки. Под меднаблюдением остаются 515 106 человек.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
27.04.2021, 15:36 / Общество
В Екатеринбурге изменится расписание автобусов на майских праздниках
27.04.2021, 14:53 / Общество
В Екатеринбурге прокуратура направила в суд дело о ДТП, в котором погибли мужчина и ребёнок
27.04.2021, 14:34 / Общество
Правительство РФ продлевает программу туристического кешбэка до конца 2021 года
27.04.2021, 14:10 / Общество
Свердловский минздрав утвердил порядок работы больниц с 4 по 7 мая
27.04.2021, 13:38 / Общество
За сутки в Свердловской области подтвердили 106 случаев COVID-19