В России коронавирусом заболели ещё 8 053 человека

За сутки в стране проведено 179 тысяч тестов на коронавирус. Фото: Галина Соловьёва.

За сутки в России подтвердили 8 053 случая коронавируса. Общее число инфицированных в стране составило 4 779 425.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев традиционно зарегистрировано в Москве – 2 098. Свердловская область находится на 13-й строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватили 106 человек.

Всего выписались по выздоровлению 4 402 678 жителей страны, в том числе 8 039 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни уже 108 980 россиян. За последние сутки зафиксировано 392 летальных исхода.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в стране проведено 128,2 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 179 тысяч – за последние сутки. Под меднаблюдением остаются 515 106 человек.