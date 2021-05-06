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6 мая 2021, 12:20

Заведения общепита в "Гринвиче" оштрафуют за нарушение антиковидного режима

Сотрудницы Роспотребнадзора и полиции.

В ходе проверочных мероприятий на фуд-корте в Гринвиче были выявлены нарушения социального дистанцирования и недостаток средств индивидуальной защиты. Фото: пресс-служба Управления Роспотребнадзора.

Специалисты Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований на фуд-корте ТЦ "Гринвич". Владельцам заведений общепита может грозить штраф до 500 тыс. рублей.

Как сообщается на сайте свердловского Управления Роспотребнадзора, проверки соблюдения антикоронавирусного режима проходили 5 мая. В ходе проверочных мероприятий на фуд-корте в Гринвиче были выявлены нарушения социального дистанцирования (отсутствие разметки), а также недостаток средств индивидуальной защиты у работников заведений общепита.

Аналогичные мероприятия прошли в Каменске-Уральском – нарушения были выявлены в магазине "Пятёрочка" по адресу проспект Победы, 63. Там обнаружили следующие проблемы:

  • нарушение санитарных требований к профилактике НКВИ (полное отсутствие антисептиков);
  • отсутствие обеззараживателей воздуха;
  • не проводится термометрия сотрудников.

В отношении директора магазина "Пятёрочка" и юридических лиц, владеющих точками общепита в "Гринвиче", будут составлены протоколы о правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения опасного заболевания). Им грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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