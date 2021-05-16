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Общество / Здравоохранение и здоровье
16 мая 2021, 17:17

Свердловский минздрав утвердил перечень вакантных должностей в больницах

врач идёт по больнице

Врачи, устроившиеся на эти должности, получат единовременные компенсационные выплаты в 2021 году. Фото: Галина Соловьёва

Минздрав Свердловской области утвердил список вакантных должностей в больницах. Речь идёт об учреждениях в городах с населением до 50 тысяч, сёлах и посёлках.

Врачи, устроившиеся на эти должности, получат единовременные компенсационные выплаты в 2021 году (до одного миллиона рублей).

В списке значится 151 вакансия. В Алапаевске, Арамиле, Артёмовском, Богдановиче, Ирбите, Камышлове, Карпинске, Кировграде, Красноуральске, Красноуфимске, Невьянске, Нижних Сергах, Реже, Североуральске, Сухом Логе, Сысерти, Талице, Верхней Салде, Ивделе, Верхней Туре нужны, в том числе врачи-терапевты, неврологи, инфекционисты, акушеры-гинекологи, стоматологи, офтальмологи, хирурги. Кроме того, в сёлах и посёлках ждут фельдшеров в ФАПах.

С полным перечнем свободных вакансий в свердловских больницах можно ознакомиться на региональном интернет-портале правовой информации.

Областная газета Свердловской области

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