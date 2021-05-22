В России выявили 8 709 новых случаев COVID-19

Свердловская область находится на 11-й строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватили 105 человек. Фото: Галина Соловьёва.

За последние сутки в России выявлено 8 709 заболевших COVID-19. Нарастающим итогом зарегистрировано 4 992 554 случая.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых ковид-пациентов традиционно зарегистрировано в Москве – 2 653. Свердловская область находится на 11-й строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватили 105 человек.

Всего выписались из больниц 4 610 465 жителей страны, в том числе 9 345 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни уже 118 125 россиян. За последние сутки зафиксировано 386 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 135,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки сделано 334 тыс. тестов. Под меднаблюдением остаются 512 212 человек.