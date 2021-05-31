ГКБ №40 Екатеринбурга успешно освоила операции по избавлению пациентов от хронической боли

По словам Дмитрия Ефимова (на снимке слева), больному сначала устанавливается временный электрод. Когда с помощью него удаётся избавить человека от боли, вживляют постоянный. Фото: Галина Соловьёва

В городской клинической больнице №40 в Екатеринбурге начали проводить операции по внедрению в спинной мозг пациентов специальных нейростимуляторов для борьбы с хронической болью. Боль при этом уходит, сменяясь легко переносимым больными ощущением мурашек по коже. Раньше пациентов с хроническим болевым синдромом для подобного хирургического вмешательства приходилось направлять в федеральные нейрохирургические центры – теперь же в этом нет необходимости.

Новейшая технология обезболивания заключается в том, чтобы через электрод, установленный внутри позвоночника, воздействовать током на спинной мозг и блокировать боль. После операции пациент сам с помощью карманного пульта может включать и выключать нейростимулятор, регулировать его режим работы. Искусство хирурга при этом заключается в том, чтобы подвести электрод именно к тому участку спинного мозга, который отвечает за боль.

– Операция довольно сложная в техническом плане, но при этом для пациента является абсолютно безопасной и малоинвазивной, длится 40 минут и не требует наркоза, – поясняет заместитель главного врача ГКБ № 40, главный внештатный нейрохирург министерства здравоохранения Свердловской области и Уральского федерального округа Владимир Колотвинов.

В Свердловской области это уже вторая клиника, где стали проводить подобные операции. В ноябре прошлого года нейростимуляторы начали устанавливать в Свердловском областном онкологическом диспансере. Всё это стало возможным благодаря государственной программе массового внедрения высоких медицинских технологий, предусмотренной национальным проектом «Здравоохранение». В ГКБ № 40 Екатеринбурга первые десять пациентов с хронической болью, не поддающейся медикаментозному лечению, уже прошли предварительное нейростимуляционное тестирование, из них пять человек отобраны на установку постоянного устройства. Среди них – Андрей Голубин. В 2017 году он травмировался на охоте, четыре года восстанавливался, достиг в этом успехов, вернулся к работе, но хронические боли и судороги в ногах остались.

– До операции спать из-за боли было практически невозможно, – говорит Андрей Голубин. – Каждые четыре дня принимал сильные обезболивающие препараты и лишь в эту ночь высыпался, в остальные приходилось терпеть боль.

У Андрея Голубина уже была тестирующая операция, когда проверялось, как организм будет реагировать на подобное воздействие. Сейчас он готовится к вживлению постоянного стимулятора весом всего 45 граммов, который будет работать пожизненно.

– Пациентов с выраженным болевым синдромом достаточно много, – рассказывает врач-нейрохирург отделения нейрохирургии №1 ГКБ № 40 Дмитрий Ефимов. – С причиной каждой боли надо разбираться. Для начала надо исключить возможную органическую причину боли, когда требуется операция или медикаментозный вид лечения. Если же это не помогает, тогда мы применяем нейростимуляцию.

По словам Дмитрия Ефимова, пациенты с вживлённым нейростимулятором остаются под постоянным наблюдением специалистов клиники, но, как правило, помощь таким пациентам требуется лишь в программировании работы их приборов.

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