«Мы всё время стоим в начале пути»: в Екатеринбурге появился новый клуб для людей 50+

В Клубе новых старших участники не только учатся полезным навыкам, но и находят единомышленников Фото: Галина Соловьёва

В столице Урала начались занятия для пожилых людей в Клубе новых старших. На еженедельных встречах участники клуба занимаются лечебной физкультурой, учатся работать с эмоциями, осваивают новые навыки, а главное – избавляются от стереотипов о возможностях своего возраста. Журналисты «Облгазеты» побывали на одной из таких встреч и узнали, какими могут быть пенсионеры XXI века.

Девчонки и мальчишки

На входе в аудиторию Ельцин Центра, где идут занятия Клуба новых старших, стоит молодая светловолосая женщина – ведущая клуба и основательница социального проекта «Академия осознанного долголетия «КомУза» Наталья Кадешникова. На ней лавандовая футболка, джинсы скинни и белые кеды с Микки Маусом.

– Вы в клуб новых старших? Проходите, почти все девчонки и мальчишки уже собрались, – произносит Наталья с улыбкой.

Девчонками и мальчишками тут называют всех участников клуба, независимо от их возраста. К слову, проект «КомУза» так и расшифровывается: «кому за определённый возраст».

– Наша задача – создать общество, где комфортно и интересно находиться людям любого возраста, – начинает занятие Наталья Кадешникова. – В таком обществе люди не хотят сдаваться под стереотипы и определять себя только как бабушки и дедушки. Давайте не будем употреблять слова «старый» и «пожилой», потому что они имеют отрицательные коннотации. Мы с вами все молоды и способны на всё, что пожелаем.

Участники признаются, что поначалу странно слышать в свою сторону обращение «молодые люди». Но даже такое простое словосочетание может поменять внутренние ощущения человека и представление о самом себе.

К слову, сама Наталья Кадешникова задумалась о «старости» в 2013 году, когда ей было всего 37 лет. В это время профилактикой старения в России ещё никто не занимался, и этой информации не было в русскоязычном Интернете.

– Что я видела вокруг темы возраста? Только страх и отрицание, – признаётся женщина. – И мне захотелось оказаться в свои 50–60 лет в обществе, где все такие же классные, где можно так же носить кеды с Микки Маусом, так же веселиться, и за это никто не будет осуждать.

В свободное от работы маркетологом время Наталья Кадешникова начала изучать научные исследования о психологии старения и создала свою авторскую программу «Профилактика возрастных изменений». Вскоре кроме просветительской деятельности она начала вести бесплатные практические занятия с людьми старшего возраста.

В этот раз на занятие в Клубе новых старших пришло около 20 человек, большинство – в первый раз.

– Приятельница рассказала мне про этот клуб, и я заинтересовалась, – рассказывает екатеринбурженка Людмила Полозова. – Где ещё можно бесплатно получить такой позитив в моём возрасте? Сюда приходят люди, которые хотят чем-то заниматься. Эти занятия – хорошая разминка для мозга, а вместе с этим профилактика деменции.

– На прошлой неделе у нас было знакомство в интересной форме: нужно было запомнить жест и имя каждого участника по кругу, – добавляет Ольга Пинчугова. – Потом у нас была интересная дискуссия на темы одиночества и страха. Такие разговоры всегда полезны и интересны, и точно пригодятся в жизни.

Статус – устойчиво развивающийся

Программа занятий состоит из четырёх блоков. Первый – физическое здоровье. Наталья Кадешникова настаивает, что стереотип о том, что пожилые люди должны мало двигаться – не только ложный, но и вредный для здоровья. Каждую встречу она начинает с небольшой разминки. В этот раз собравшиеся учатся правильно приседать, чтобы не болели суставы. Задача – довести это движение до автоматизма, чтобы в следующий раз, наклоняясь за какой-то вещью, человек правильно распределял нагрузку.

После разминки все разбиваются на группы, чтобы решить, что может мотивировать людей заниматься спортом. Это второй блок, на котором учат эмоциональной грамотности. Часто на такие занятия приходят психологи, чтобы разобраться с причинами тех или иных проблем.

– Наши родители и бабушки с дедушками никогда не говорят о своих проблемах, они привыкли быть сильными, спасать семью и страну, – объясняет Наталья Кадешникова. – Но на самом деле и у них бывают депрессия, одиночество. Мы показываем, как можно решать проблемы и жить по-другому.

Третий блок – обращение к внешности. Эксперты рассказывают, как уместно создавать свой образ, выбирать одежду, причёску и макияж. Четвёртый – социальная и экономическая активность. На этом этапе участники узнают, как сменить профессию, освоиться в социальных сетях и стать финансово грамотным.

– Клуб новых старших – не про развлечения, – добавляет Наталья Кадешникова. – Здесь участники занимаются проработкой себя, внедряют новые позитивные привычки. Моя цель – в том, чтобы человек вышел из проекта устойчиво развивающимся. Я хочу объяснить людям, что в любом возрасте мы всё время стоим в начале пути, а не приближаемся к его концу. Сверхзадача нашего проекта – борьба с эйджизмом (с дискриминацией по возрасту. –Прим. ред.). Я знаю много примеров, когда люди старше 50 лет переезжали в большие города, меняли профессию, начинали путешествовать или профессионально заниматься спортом и наконец-то уделяли больше времени своей жизни.

КСТАТИ Занятия в Клубе новых старших проходят каждую среду в 18:00 в Ельцин Центре (Образовательный центр, аудитория №4). Присоединиться к встречам можно в любой день, предварительно зарегистрировавшись на сайте Ельцин Центра или по телефону 8–966–706-28–99.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Перед обсуждением темы в группах участники пишут свои варианты ответов на листочках Фото: Галина Соловьёва

Наталья Кадешникова работает маркетологом, а социальным проектом «КомУза» занимается в свободное время вот уже восемь лет. Фото: Галина Соловьёва

Ольга Пинчугова (слева) и Людмила Полозова говорят, что в Екатеринбурге очень мало бесплатных мероприятий для пенсионеров Фото: Галина Соловьёва

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Опубликовано в №... от 02.06.2021 под заголовком «...»