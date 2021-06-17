Как отличить панику от сердечного приступа и другие важные вопросы о паническом расстройстве

В России невротическими нарушениями, к которым относится и паника, страдают около 30 процентов населения. Фото: Павел Ворожцов.

Сегодня в мире отмечается международный день паники. Он не признан официальным, но, по мнению специалистов, проблемы, связанные с психикой человека, становятся всё острее в современном обществе. В России невротическими нарушениями, к которым относится и паника, страдают около 30 процентов населения, однако к специалистам обращаются только четверть из них. О том, как опознать панику и как с ней справляться, журналисту «Облгазеты» рассказал главный специалист по психотерапии министерства здравоохранения Свердловской области Михаил Перцель.

А это точно приступ паники?

По словам Михаила Перцеля, необходимо разделять панику и тревожные состояния. Тревога тоже может быть очень сильной, однако она всегда привязана к конкретному событию либо является характерной манерой реагирования человека на какие-то явления. Паника – состояние очень сильного необоснованного страха с ощущением чувства катастрофы, которое и называют «панической атакой». Она появляется спонтанно и может длиться от нескольких минут до получаса. Это состояние не зависит от обстоятельств – по сути, приступ паники возникает на пустом месте, но на самом деле это проявление глубоких внутренних конфликтов и давно забытых психических и психологических потрясений.

Приступ паники может быть выражен даже так, что некоторые люди путают его с сердечным приступом или приступом удушья – по внешним признакам они очень похожи. Но нужно понимать, что симптомы проблем с сердцем или дыханием появляются задолго до самого приступа. Это может быть нарастающая боль, слабость или головокружение. А паника возникает спонтанно.

– Паника всегда сопровождается усилением сердечных сокращений, повышением давления, учащением дыхания, дрожью в руках и другими индивидуальными проявлениями, такими как покраснение или бледность, – говорит Михаил Перцель. – Эти симптомы люди часто воспринимают как само по себе отдельное заболевание, потому что у них нет ощущения, что они могут тревожиться по какому-то поводу, и обращаются к кардиологам, пульмонологам, неврологам. Но грамотный специалист может отличить приступ паники от другого заболевания.

Кто паникует чаще?

– Паника – распространяющееся расстройство, которому больше подвержены женщины, – рассказывает Михаил Перцель. – Но это не значит, что мужчины не страдают паническим расстройством и другими неврозами, просто они по-другому проявляют свои внутренние переживания, внутреннее напряжение.

К слову, к специалистам с такой проблемой, по словам Михаила Перцеля, чаще всего идут также женщины. Но, возможно, это связано и с психологией общества, где женщинам позволено быть эмоциональными, в то время как мужчинам предписывается сдерживать свои эмоции.

Когда стоит обращаться к врачу?

Специалисты советуют не держать всё в себе: если паническое расстройство не лечить, то оно может значительно ухудшить качество жизни человека, а в дальнейшем к нему может добавиться депрессия и другие психические и психологические проблемы.

– При частых и сильных приступах паники, которые подавляют и буквально парализуют человека, важно непременно обращаться к психотерапевту или психиатру, – говорит Михаил Перцель. – Но нужно не столько сдерживать панику, сколько понимать её суть и прорабатывать причины её возникновения. Специалист в этом поможет и научит справляться с приступами паники, выработать стратегию сохранения психического благополучия.

Как справиться с приступом паники самому?

Самое главное – уловить первые признаки приступа и не бояться этого, попытаться успокоиться, прервать нарастание паники или, если приступ развернулся, терпеливо дождаться его окончания, понимая, что это не опасное для жизни состояние, с которым можно научиться совладать со временем.

В такие моменты Михаил Перцель советует применять специальные упражнения, связанные с релаксацией, правильным дыханием. А также сосредотачиваться не на внутренних ощущениях, а на внешней среде: на том, что человек видит, слышит, осязает и обоняет. Только врач может при необходимости назначить временно необходимые лекарства.

СПРАВКА «ОГ» Впервые описание паники появилось ещё в XVII веке, но понятие панического расстройства ввели только в 1980 году. Это показывает, что общество лишь недавно задумалось о проблемах своей психики. Информации о том, когда точно появился день паники, нет, но известно, что изначально его ежегодно отмечали в США 9 марта. Тогда этот день был чем-то вроде 1 апреля: людям разрешалось отпускать себя и немного попаниковать. Но скоро стало понятно, что цель этого праздника гораздо глубже. Сейчас 18 июня – условная дата, когда стоит перестать игнорировать сигналы своей психики и задуматься о своём ментальном здоровье.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».