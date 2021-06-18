«Я не буду медиком? Уж точно буду!»: фельдшер фоминского ФАПа уже 17-й год лечит жителей двух деревень

Юлии Замятиной больше нравится работать в ФАПе, чем в ЦГБ: в деревне она знакома со своими пациентами давно и знает их проблемы Фото: Галина Соловьёва

20 июня в России отмечают День медика. Врачи нужны везде, а в сельской местности, где далеко до больниц, – особенно. В деревне Фомина Ирбитского муниципального образования вот уже 17 лет работает фельдшер Юлия Замятина. А четыре года назад односельчане избрали её на пост депутата районной думы, так что теперь Юлия не просто лечит людей, но и помогает решать их проблемы.

«Не иди в медицину»

Летом 1999 года 17-летняя Юлия Замятина возвращалась домой в электричке Екатеринбург – Ирбит. Накануне она отчислилась из Свердловского областного медицинского колледжа (СОМК), потому что не сдала сессию. В голове крутились слова преподавателя по анатомии: «Тебе никогда не быть медиком! Это не твоё, не иди в медицину». «Да с чего? – мысленно отвечала на это девушка. – Я не буду медиком? Уж точно буду!».

Больничная атмосфера знакома Юлии Замятиной с самого детства: её мама проработала медсестрой около 45 лет. Поэтому учиться на врача она решила ещё в первом классе, в своём сочинении «Кем я стану, когда вырасту», которое до сих пор у неё хранится. Изначально хотела быть хирургом, но отговорили: мол, не женская профессия. В СОМК Юлия Замятина поступила по специальности «Лабораторная диагностика», но в конце первого курса поняла, что не видит себя в этой работе.

– Лабораторная диагностика – производство разных анализов, – объясняет Юлия Замятина. – Брезгливости к этому не было, но там нужна усидчивость, которой у меня до сих пор нет.

Чтобы родители не сильно ругались из-за отчисления, девушка специально завалила экзамены. Но скандала всё равно не удалось избежать. Юлию отправили учиться в Ирбитское медицинское училище как бы в наказание, но сама девушка была довольна. Она легко поступила на бюджет по специальности «Лечебное дело» и в 2004 году выпустилась в должности фельдшера. Собиралась начать работать в скорой, но из-за маленького сына её туда не взяли. Тогда Юлия Замятина попала в фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) при Ирбитской центральной городской больнице (ЦГБ) в деревне Фомина.

Переломить себя

В 2004 году в Фомина уволился единственный фельдшер, поэтому Юлия Замятина пришлась очень кстати. К этому ФАПу сегодня прикреплено почти 1200 взрослых и детей из деревень Фомина и Шмаково. Здесь профессия уже с первых дней начала проверять молодого медика на прочность.

На третьи сутки работы Юлии Замятиной у одного из местных жителей случилась атипичная форма инфаркта – тяжёлый диагноз, который трудно установить даже опытному врачу. Фельдшер оказывала медицинскую помощь до приезда скорой. Мужчину забрали в районную больницу, где он вскоре скончался.

– Когда пациент умирает, он тебе потом ещё долго снится, – говорит Юлия Замятина. – Мы ведь ведём людей с тяжёлыми диагнозами после стационарного лечения. Это постинфарктные, постинсультные, онкологические больные, лежачие пациенты. Людей выписывают, но им ещё полгода нужно наблюдаться. Таких мы через день да каждый день навещаем. Когда приходишь к ним, они от тебя такой помощи ждут, смотрят – и взгляд тяжёлый. Эмоционально это нужно пережить и переломить себя.

В будущем Юлия Замятина ещё много раз убедится, что фельдшер выполняет массу непростой работы. Приходится менять колостомы и катетеры, обрабатывать пролежни, убирать за лежачими и туберкулёзными, которых в деревнях немало, ухаживать за парализованными.

– Однажды на посевной мужчине каким-то инструментом раздробило руку, – вспоминает медик. – В ЦГБ рану зашили, наложили повязку, и пациент вернулся в деревню. Рука, конечно, у него ныла: надо было обезболивать – вот он целую неделю пил. А потом спохватился – перевязку ведь нужно делать – и пришёл к нам.

Запах чувствовался ещё с порога, при этом не перегара, а гнили. Санитарка не смогла это вынести и сразу вышла. Юлия Замятина осталась одна: маску – на нос, жвачку – в рот, и вперёд. Раскрыла повязку: рана, гной и опарыши внутри. Она такое тогда в первый раз увидела. Собралась с силами, всё промыла, шрам только небольшой остался. А с мужчиной давно всё хорошо – говорят, до сих пор где-то фестивалит.

К депутату – в фап

В 2017 году глава Ирбитского муниципального образования Алексей Никифоров предложил Юлии Замятиной стать депутатом муниципальной думы. Сначала совмещать депутатскую деятельность с работой было непросто, но со временем медик освоилась.

Попасть к депутату Юлии Замятиной достаточно легко: прийти на приём в ФАП и заодно рассказать о том, что волнует. Люди обращаются по всем жизненным вопросам – от конфликтов с соседями до постройки дорог.

– Быть депутатом не так просто, потому что люди от тебя многого ждут, а не всегда в твоих силах всё сделать, – рассказывает Юлия Замятина. – Например, сейчас наша главная проблема – водоснабжение. Половина деревни живёт практически без воды, их нужно подключать к хутору Володино. Мы стараемся с этим разобраться, пишем много писем, но пока ничего не вышло.

Однако Юлии Замятиной всё-таки удалось решить несколько проблем. К примеру, организовать парковку для посетителей перед ФАПом, закатать несколько дорожных участков, наградить медиков района, сделать ремонт в школьной столовой и вместе с главой Фоминской администрации Светланой Захаровой установить новый обелиск жителям деревни, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

– Юлию Сергеевну очень ценят в районе, – говорит Алексей Никифоров. – Значимость человека определяется и тем, что за неё отдали голоса. Это врач из тех категорий, который может ночью встать и пойти к человеку. Её приглашают замещать врачебные должности в Ирбитской ЦГБ. Сотовый телефон нашего фельдшера знает больше людей, чем контакты председателя и участкового. К тому же она является ещё и активным жителем, поэтому ей предложили стать депутатом.

Местные жители помогли Юлии Замятиной и с получением квартиры. Фельдшер десять лет жила на съёмной квартире и всё это время стояла в программе по предоставлению ведомственного жилья, но в 2014 году её сняли с учёта. Тогда в дело вступились участники местного Совета ветеранов.

– Мы ходили на приём к главе, всё про Юлию Сергеевну рассказали. И через какое-то время ей наконец-то предоставили жильё, – комментирует 73-летняя жительница Фомина Лидия Лаптева.

«Кто, если не мы?»

В пандемию коронавируса Юлия, как и многие медики, пошла в «красную зону». С июня по октябрь фельдшдер была в пункте временного пребывания COVID-пациентов при Ирбитской ЦГБ. Работать приходилось почти каждый день, иногда сутки напролёт. Сначала в госпиталь доставляли тех, кому нужно долечиться, а потом всех подряд.

– Страшно было заразить мужа и сына, – признаётся Юлия Замятина. – Было очень тяжело, а работали мы на износ. Эта неимоверная жара, когда в костюмах и маске стоит вода. Плюс этажность – мы бегали по лестнице, потому что лифта нет. А потом ночью становилось холодно так, что всю трясло. Санитарки в обморок падали в этих костюмах. У всех нас были и истерики, и слёзы, и желание уволиться, всё бросить и уйти. Но держала мысль: «Кто, если не мы?»

Сразу после работы в госпитале фельдшер сама заболела коронавирусом, причём в очень тяжёлой форме. Когда выздоровела, в Фомина, где ранее почти никто не болел этой инфекцией, началась волна заболеваний.

– Пациенты с лёгкой формой считают, что коронавирус – ерунда, – утверждает медик. – Почему-то когда говорят про чуму – все боятся, а когда про коронавирус – все спокойны. Но тяжело больные люди нам благодарны, потому что они знают, что это такое.

Сейчас к коронавирусу Юлия Замятина относится спокойнее. Признаётся, что работа в «красной зоне» дала ей колоссальный опыт и навык лечения не только опасной инфекции, но и пневмонии. Тем более, что за последние годы в её профессии всё меньше времени осталось на самое главное – лечение людей. По словам фельдшера, за 17 лет практики количество бумажной волокиты увеличилось в разы. А компьютеры отчасти даже усложнили ситуацию: кроме обычных печатных карточек пациентов и справок, добавилась куча отчётов в электронном формате.

Однако бросить любимое дело у фельдшера так и не вышло. Порывалась пару раз уйти в частную практику или хотя бы переехать в большой город, но родное место уже не отпустило.

– В свои 38 лет я пришла к выводу, что больше-то ничего другого и не умею делать, – смеётся Юлия Замятина. – Люблю свою работу. Люди тут хорошие, всех их знаю: за 17 лет при мне уже дети пациентов выросли. И душа теперь болит за Фомина.

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В ФАП в деревне Фомина ходят как взрослые, так и дети Фото: Галина Соловьёва

По словам жительницы деревни Фомина Антонины Зубаревой (справа), в деревне все знают фельдшера в лицо Фото: Галина Соловьёва

На обелиске жителям деревни, которые участвовали в Великой Отечественной войне, перечислены десятки имён погибших и выживших воинов Фото: Галина Соловьёва

ФАП в деревне Фомина расположен на первом этаже жилого дома. Фото: Галина Соловьёва

С 2017 года в фоминский ФАП приходят не только на приём к врачу, но и с просьбой к депутату районной думы Фото: Галина Соловьёва

Опубликовано в №108 от 19.06.2021

