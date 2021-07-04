Эксперты назвали характерный симптом индийского штамма COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

Характерным признаком заражения индийским штаммом коронавируса «дельта» является расстройство работы желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказал врач-пульмонолог Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского Алексей Никишенков.

«В последнее время, после того как стал распространяться штамм «дельта», коронавирусные пациенты всё чаще жалуются на расстройство желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) — диарею, боли в животе», — приводит его слова ТАСС.

Медик также отметил, что расстройство ЖКТ проявляется вместе с кашлем, слабостью и болью в мышцах. Наличие проблем с ЖКТ при заражении индийским штаммом «дельта» подтвердил и врач-иммунолог Владимир Болибок. «Для штамма «дельта» характерен так называемый «желудочный синдром». Достаточно часто к уже известным симптомам прибавляются боли в животе, рвота и понос», — сказал он.

Как писала «Областная газета», в середине июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что почти у 90% заболевших коронавирусом жителей Москвы выявлен индийский штамм «дельта». Эта разновидность COVID-19 считается более заразной.