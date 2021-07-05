На Кубе оказались изолированы более 150 российских туристов с COVID-19

Изолированных туристов разместили в отелях. Фото: Галина Соловьёва

Более 150 российских туристов изолировали на Кубе, так как им пришли положительные тесты на COVID-19. Из них многие не имеют симптомов заболевания и были привиты от коронавируса ранее.

Около 130 пассажиров рейса, который прилетел 30 июня в Варадеро, получили положительные результаты теста. У членов экипажа также выявили наличие коронавируса. На следующий день зарегистрировали ещё 80 заражённых человек. Их всех изолировали в отелях.

Все прилетевшие туристы имели на руках отрицательные результаты ПЦР-тестов, которые они делали не менее, чем за 72 часа до вылета по правилам въезда в республику. Их они предъявляли при посадке в самолёт. Об этом изолированные путешественники рассказали ТАСС.

"Среди (якобы) зараженных ковидом большая часть привита от коронавируса и имеет на руках COVID-паспорта. В половине выданных справок с результатами местных тестов не указано, на какой возбудитель делался ПЦР-тест. У туристов, оказавшихся в изоляции, нет никаких симптомов (ни кашля, ни температуры, ни потери обоняния и т.д.)", - цитирует обращение людей ТАСС.

Роспотребнадзор сообщил, что держит ситуацию на контроле и находится на связи с посольством Российской Федерации в Кубе.