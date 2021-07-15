Всё, что нужно знать про QR-коды, которые грозятся ввести в Свердловской области для допуска в общественные места

Чтобы получить QR-код, дающий право посещать кафе, музеи, рестораны и кинотеатры в период ограничений, нужно или переболеть коронавирусом, или поставить прививку, или каждые 72 часа делать ПЦР-тест. Фото: Алексей Кунилов

Число больных COVID-19 в Свердловской области продолжает расти, поэтому вероятность введения системы QR-кодов на посещение общественных мест в нашем регионе, как в Москве, становится всё выше. Опираясь на пример столицы, журналист «Облгазеты» собрала ответы на все самые распространённые вопросы по QR-кодам.

– Целый ряд стран Европы абсолютно нормально перешёл на использование QR-кодов при посещении ресторанов, клубов, музеев и других заведений, – отметил во время брифинга по итогам заседания регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. И добавил, что через пару месяцев эти коды станут обыденностью для уральцев.

Между тем некоторые свердловчане уже получили QR-код и весьма удивились. После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Инстаграме разъяснил, что QR-коды уже разослали переболевшим коронавирусом и вакцинированным свердловчанам, поскольку они могут отправиться в Москву, где этот код требуется с конца июня.

Что такое QR-код и для чего он нужен?

Это разновидность штрихкода, позволяющего распознать информацию с помощью камеры мобильного телефона. Его присваивают сертификатам о вакцинации или о перенесённом COVID-19, а также по результатам ПЦР-теста, проведённого не ранее чем три дня назад.

QR-код даёт право на посещение мест общепита, культурных учреждений, а также массовых мероприятий в период действия коронавирусных ограничений. Его предъявляют на входе – в смартфоне или в распечатанном виде вместе с документом, удостоверяющим личность.

КСТАТИ В Москве, как сообщается на сайте mos.ru, рестораны, которые чётко соблюдают требования по использованию QR-кодов, по итогам третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период.

Как получить QR-код?

Формально всё выглядит просто. Сведения о переболевших COVID-19 и привитых от него поступают на портал «Госуслуги», отображаются в одноимённом приложении для смартфонов, а также на «Госуслуги СТОП Коронавирус». Однако для этого необходимо иметь подтверждённую учётную запись на Госуслугах, что недоступно для многих пожилых россиян.

Однако есть и другие сложности. К примеру, сертификат с QR-кодом о перенесённом заболевании появляется, если диагноз COVID-19 подтверждён документально, а о результатах ПЦР-теста — если его сдавали в лабораторию, имеющую право передавать результаты на Госуслуги. Не попадают на российский портал и сведения о прививке, поставленной за рубежом или в ведомственной поликлинике, которая не подключена к регистру вакцинированных и не передаёт данные в Минздрав России.

Те, кто переболел бессимптомно или не обращался к врачу, также не смогут получить сертификат с QR-кодом, так как в федеральном регистре заболевших они не числятся. Им придётся сдать ПЦР-тест или сделать прививку — наличие антител не основание для получения кода.

– Для части этой категории процедуру можно было бы упростить, – убеждён руководитель Свердловской общественной организации по защите прав пациентов Максим Стародубцев. – Я сам переболел бессимптомно, но потом сделал тест на антитела, которые у меня обнаружились. И таких, как я, по некоторым данным, пятьдесят процентов. Результаты анализов хранятся в базе лабораторий, и их вполне можно загрузить в единый реестр и на портал «Госуслуги», чтобы облегчить людям жизнь и не заставлять их тестироваться снова и снова.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ На правовом портале Гарант.РУ собраны ответы на вопросы, которые возникли при использовании электронных пропусков в Москве. Мы выбрали те, что представляют интерес и для уральцев. Можно ли использовать чужой QR-код? Нет, для подтверждения подлинности QR-кода необходимо предоставить удостоверение личности. А за махинации с сертификатом о вакцинации против COVID-19 в Уголовном кодексе РФ предусмотрена ответственность. Это статьи УК РФ: 159 — мошенничество; 327 — подделка, изготовление или оборот поддельных документов; 292 — внесение должностным лицом заведомо ложных сведений в официальные документы. Кара постигнет и того, кто подделал документ, и того, кто им пользуется. Везде ли нужен QR-код? Его не понадобится предъявлять при посещении проживающими точек общепита в гостиницах и хостелах, а также в кафе или столовой для обучающихся и работников на территории предприятий. Но эти исключения действуют, если в заведения отсутствует доступ сторонних граждан. Не требуется до 1 августа QR-код и при посещении летних веранд. В общественный транспорт также пускают без QR-кода. Нужен ли QR-код детям? Граждане, не достигшие 18 лет, могут посещать заведения общепита или мероприятия только в сопровождении родителей, имеющих QR-коды. Может ли QR-код прекратить свое действие раньше срока? Да, если человек в этот период заболеет COVID-19, то его QR-код аннулируют.

Каков его срок действия?

Это зависит от того, что подтверждает QR-код. Согласно информации, размёщенной на портале «Госуслуги», где можно проверить и заказать сертификат, QR-код, подтверждающий вакцинацию, действует один год; перенесённую болезнь — полгода со дня выздоровления; результаты ПЦР-теста — 72 часа.

Однако сейчас Министерство здравоохранения России рекомендует проводить ревакцинацию против коронавируса каждые полгода. А Евгений Куйвашев в своём Инстаграме написал, что QR-коды тем свердловчанам, кто переболел ковидом больше полугода назад, были разосланы по ошибке и посоветовал пройти вакцинацию, чтобы получить действующий QR-код с сертификатом. Но непривитым и непереболевшим, вероятно, придётся ещё хуже: не хочешь сидеть в четырёх стенах — тестируйся через каждые трое суток

Как быть, если нельзя прививаться?

Не секрет, что немалое число россиян, в том числе и уральцев, боятся ставить прививку из-за имеющихся у них хронических заболеваний. Но есть, хоть и незначительное, число тех аллергиков, кому вакцинироваться нельзя, и они получают соответствующую справку. Увы, о том, что делать таким людям, ничего не говорится — вероятно, подразумевается только два крайних варианта: или всё же прививайся, или сиди дома.

— Я считаю, что количество лиц, которым прививка действительно противопоказана, крайне незначительно. Количество медотводов должно быть минимально, — говорит Максим Стародубцев. – Но если лечащий врач считает, что прививка действительно противопоказана, значит, человек особенно уязвим, и ему придётся ограничить контакты с другими людьми.

В региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом на вопросы журналиста «Облгазеты» ответили коротко: «В Свердловской области не действует система посещения мест массового пребывания по QR-кодам. Если подобные решения будут приняты, оперштаб проинформирует. О том, что происходит на территории Москвы, – обращайтесь в оперштаб Москвы».

Важно На передачу данных от медицинской организации в регистр вакцинированных от COVID-19 и на Госуслуги требуется время. Обычно это занимает не более суток, но иногда возникают задержки, которые могут обернуться неприятными последствиями для человека. Когда на Среднем Урале введут QR-коды — неизвестно, но очевидно, что прежде хорошо было бы учесть зарубежный и отечественный опыт этой системы, чтобы избежать сбоев в работе и появления недовольных.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Опубликовано в №127 от 16.07.2021 под заголовком «Предъявите ваш QR-код»