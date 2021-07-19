Красноуфимским врачам выделили квартиры

Замгубернатора Свердловской области Азат Салихов (слева) и глава Красноуфимска Михаил Конев поздравляют врача-педиатра Дерью Шевнину Фото: пресс-служба администрации ГО Красноуфимск.

11 красноуфимских медиков заехали в новое жильё – ключи от квартир докторам вручили областные и муниципальные чиновники. Все квартиры располагаются в недавно построенном пятиэтажном доме по улице Озерной – это центр города.

Как сообщил глава Красноуфимска Михаил Конев, пятиэтажка на Озерной выросла благодаря финансовой поддержке правительства Свердловской области. Расходы на строительство нового дома составили 32 млн рублей – это средства областной казны. Часть квартир в доме целенаправленно была выделена местным врачам в целях поддержки медицинских кадров на территории (сегодня округ испытывает дефицит медиков).

Ключи получили узкие специалисты – стоматологи, хирурги, акушер-гинеколог, травматолог, дерматовенеролог, а также педиатры. Семь докторов — ­коренные красноуфимцы, учились по целевым направлениям и вернулись на малую родину. Трое приехали из Екатеринбурга, один – из Полевского. Всего же на сегодняшний день муниципальным жильём обеспечены более 20 красноуфимских докторов. Помимо этого, выплачивается компенсация на оплату жилья тем медикам, которые пока арендуют квартиры.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».