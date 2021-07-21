Свердловские власти пока не планируют вводить обязательную вакцинацию от COVID-19

Первым компонентом привито свыше 800 тысяч свердловчан. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области продолжается прививочная кампания против коронавируса. Благодаря высоким темпам вакцинации делать процедуру обязательной пока не планируется.

Об этом в ходе сегодняшнего брифинга рассказал замгубернатора региона Павел Креков. По его словам, в "зоне обязательной вакцинации" находятся работники торговли, а также сфер услуг и транспорта. Однако необходимости в введении таких мер пока нет.

"При нынешних темпах вакцинации необходимости в обязательной вакцинации для этих категорий практически нет. Если мы будем видеть снижение темпов (вакцинации - прим "ОГ"), то тогда мы конечно пойдём на шаги связанные с обязательной вакцинацией", - заявил Креков.

Он также отметил, что в большинстве торговых сетей региона более 40% работающих уже вакцинировано. Меньше месяца назад фиксировалось только 5-10%.

В ходе выступления замгубернатора также сообщил о количестве граждан, получивших вакцину. Так, первым компонентом привито свыше 800 тысяч человек. Через неделю, по его словам, будет уже миллион. Общая доля вакцинированных составляет 26%.

При этом каждый день первую прививку от COVID-19 ставит по 10-14 тысяч свердловчан, а вторую - по 10 тысяч.