В Свердловской области до 2025 года построят пять новых детских поликлиник

Новое медучреждение для детей в Кировграде открылось в прошлом году. Фото: Анна Митчина

В Свердловской области продолжают повышать качество и доступность медицины. К 2025 году в регионе построят пять новых детских поликлиник.

Они появятся в Серове, Берёзовском, Арамиле, Полевском и Екатеринбурге. Ещё в 32 детских медучреждениях проведут капитальный ремонт.

В ближайшие годы больницы региона пополнятся 760 педиатрами. Это обсуждалось в ходе рабочего визита в Кировград губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Новое медучреждение для детей там открылось в прошлом году. На его строительство потратили 238 млн рублей из областного бюджета. Здесь впервые создано отделение восстановительной медицины. "Мы все понимаем, каким бы современным не было здание и оборудование, лечить всё равно будет врач, а врачей всё ещё не хватает и в нашей области, и в целом по всей стране. Проблема серьёзная, но мы стараемся её решить с помощью целевой подготовки в Уральском медицинском университете. В этом году в Кировград в сентябре вернутся четыре специалиста, отучившихся по целевому набору, в том числе один педиатр", - сказал Евгений Куйвашев.

Врачам в нашем регионе выделяют жильё. Через несколько лет работы они получают возможность приватизировать его. Такой возможностью воспользовалась врач-эпидемиолог Ксения Пшеничникова, которая приехала в Свердловскую область из Кургана.

"И условия, которые созданы для молодых врачей в части жилья, и условия, созданные в самой поликлинике, — это то, из-за чего я сюда переехала. Живу и работаю здесь уже три года, очень всем довольна", — отметила врач.

По данным местных властей, в новом многоквартирном доме зарезервировано ещё 11 квартир, в которые заселят врачей, недавно окончивших вуз.