В России выявили 22 010 новых случаев коронавируса

С начала пандемии из больниц уже выписались 5 659 746 жителей страны. Фото: Галина Соловьёва.

В России выявлено ещё 22 010 случаев COVID-19. Нарастающим итогом зарегистрировано 6 334 195 заболевших.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых ковид-пациентов традиционно зарегистрировано в Москве – 1 952. Свердловская область находится на пятой строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватили 519 человек.

С начала пандемии из больниц уже выписались 5 659 746 жителей страны, в том числе 18 963 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни 160 925 россиян. За последние сутки зафиксировано 788 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 166,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки сделано 311 тысяч тестов. Под меднаблюдением остаются 1 239 486 человек.