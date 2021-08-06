Область выделит 1,7 миллиарда рублей на поддержку сердечников

Во время визита в Центр Евгений Куйвашев отметил, что в пандемию всё чаще звучат вопросы здравоохранения, не связанные с СOVID-19. Фото: департамент информполитики Свердловской области

«Готовлюсь к поездке в Нижний Тагил, разбираюсь с проблемами в медицине», – написал глава региона Евгений Куйвашев в своём аккаунте в Инстаграме, анонсируя пятничный визит во второй по величине город области. Жители и городские СМИ пришли к выводу, что губернатор посетит госпиталь Владислава Тетюхина, о судьбе которого подписчики спрашивали в комментариях к посту. Но главной точкой на карте стало другое тагильское учреждение – межмуниципальный Центр сердца и сосудов в городской больнице №4.

Взялись за кардио

Во время визита в Центр Евгений Куйвашев отметил, что в пандемию всё чаще звучат вопросы здравоохранения, не связанные с СOVID-19 (в Инстаграме губернатору их задают регулярно). В том числе – вопросы по организации лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

«Это одна из наиболее частых причин смертности, и Свердловская область здесь, к сожалению, не исключение. Моё твёрдое решение – запретить переводить кардиологические отделения в инфекционные стационары для лечения пациентов с COVID-19. И это требование минздрав строго соблюдает. Конечно, есть случаи, когда человеку с коронавирусом требуется экстренная помощь кардиохирургов. Для этого работает специальное отделение больницы в Верхней Пышме», – приводит слова Евгения Куйвашева департамент информполитики Свердловской области.

Как отметил Евгений Куйвашев, в рамках региональной программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями до 2024 года из бюджета Свердловской области будет выделено более 1,7 миллиарда рублей. Это позволит оснастить 42 региональных и первичных сосудистых центра современным оборудованием. Ещё одно новшество – создание сети кардиоцентров для лечения больных с хронической сердечной недостаточностью. В области уже открыты 13 таких учреждений, планируется еще восемь.

Мосты, дворцы и школы

Все поступившие обращения — а их набралось около 350 – Евгений Куйвашев передал в работу главе муниципалитета Владиславу Пинаеву. Например, поручил заняться бесхозным пешеходным мостом через реку Малую Кушву на улице Менделеева – об этом губернатору рассказала инициативная тагильчанка Татьяна Несолинихина. По документам моста не существует, поэтому сооружение не ремонтируют и не обслуживают.

Глава региона прошёлся по набережной городского пруда, проверив, как реализуется вторая часть проекта «Тагильской лагуны», и проинспектировал возведение автомобильного моста на Свердловском шоссе. Побывал на строительной площадке мостового перехода через Тагильский пруд: стройка идёт опережающими темпами и завершится в августе следующего года. И заглянул во Дворец детского и юношеского творчества, чтобы встретиться с педагогами. По итогам встречи поддержал идею капитально отремонтировать здание.

Кстати, об образовании. В рамках визита было подписано соглашение о сотрудничестве между областным правительством, Уралвагонзаводом и администрацией Нижнего Тагила. И один из ключевых пунктов соглашения – финансовая поддержка тагильских школ. Как сообщили в департаменте информполитики области, первым делом отчисления направят на ремонт и переоснащение двух учебных заведений – нижнетагильского лицея и школы №95. Соглашение начнёт действовать со следующего года, список необходимых работ определят в ближайшее время.

«Это взаимовыгодное сотрудничество. Вкладываясь в создание современных условий для обучения, предприятие стратегически решает проблему потребности в квалифицированных кадрах», – цитирует Владислава Пинаева пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.