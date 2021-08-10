Валерия Флягина считает, что профессионализм врача важнее, чем новейшее оборудование. Фото: Павел Ворожцов

Заведующая офтальмологическим отделением Екатеринбургской центральной городской больницы №2, заслуженный врач России Валерия Флягина уже более 50 лет помогает пациентам в стенах медицинского учреждения. Несмотря на значительный возраст, Валерия Ивановна по-прежнему помогает молодым коллегам, регулярно принимает пациентов, которые всегда тепло отзываются о ней, и делает всё, что в её силах, для повышения качества оказываемой медицинской помощи.

От медика – к медикам

Вопрос, кем стать в будущем, перед Валерией Флягиной никогда не стоял: её отец был главным врачом городской больницы №14 в тогдашнем Свердловске, и, будучи всегда в окружении медиков, Валерия после школы в 1956 году поступила в Свердловский медицинский институт. Там же она познакомилась со своим мужем, семья которого полностью состояла из медиков, работавших в медсанчасти Северского трубного завода. Туда же после выпуска устроилась и Валерия Ивановна, где проработала 15 лет.

– Я хотела быть гинекологом, но это место оказалось занято, поэтому первый год я работала участковым терапевтом и на четверть ставки – офтальмологом, чтобы набраться опыта, – рассказывает Валерия Флягина. – А через год прошла специализацию по офтальмологии при областной больнице, которая тогда располагалась за ВИЗом. В то время тамошние доктора старались дать новым врачам всё и готовили их к работе напрямую: вместе с ними курировали больных, давали ассистировать на операциях. Я даже позднее могла обращаться за помощью туда. Сейчас такое сложно представить: врачи в области предоставлены сами себе, и им нередко не с кем проконсультироваться по сложным больным.

В 1976 году Валерию Флягину позвали работать в Екатеринбург, в новое отделение офтальмологии центральной городской больницы №2, где она работает до сих пор. За годы работы Валерия Ивановна повышала уровень своих знаний в Москве, Санкт-Петербурге, Новокузнецке, Одессе. Подобное общение и сотрудничество с коллегами, по мнению Валерии Флягиной, позволяет медикам разработать собственные методики лечения. Например, методика лечения синдрома сухого глаза, который стал часто встречаться из-за распространения компьютеров, была введена в свердловскую практику именно так.

Благодаря Валерии Ивановне многие молодые врачи стали более уверенными в себе, так как она помогает вчерашним ординаторам развивать необходимые навыки в работе, что встречается далеко не во всех больницах.

– Я очень благодарна Валерии Ивановне: всему, что я умею, меня научили здешние врачи, в том числе она, – рассказала офтальмолог Екатеринбургской центральной городской больницы № 2 Инна Нерус. – Теперь я самостоятельно консультирую и лечу пациентов. Валерия Ивановна всегда подскажет, поделится советом, а сложных пациентов мы осматриваем вместе и сообща принимаем решение.

Иногда сохранить глаз – уже успех

В опыте Валерии Флягиной встречаются разные пациенты, и иногда приходится действительно нелегко, особенно когда серьёзно травмированы оказываются оба глаза. По словам Валерии Ивановны, она и её коллеги всегда пытаются выяснить истинную причину заболевания глаз у пациента. Так, воспаление глаза может возникнуть из-за ревматизма, рассеянного склероза или ЛОР-заболеваний.

– Есть такое тяжёлое и практически неизлечимое кишечное заболевание, как язвенный колит. И его можно диагностировать благодаря повторному воспалению глаза: все системы организма человека тесно взаимосвязаны, – говорит врач. – Но такие заболевания должны лечиться совместно врачами нескольких профилей.

Валерия Флягина считает, что каждый больной требует особого подхода. Бывает, что пациент уже вылечился, но ему нужно всё время наблюдаться, чтобы заболевание не вернулось. Некоторым приходится поддерживать здоровье глаз лекарствами всю жизнь. И Валерия Флягина помогает им в этом, внимательно следит за мельчайшими изменениями в глазу, чтобы вовремя изменить лечение. Здесь на помощь врачу приходят внимательность и интуиция.

– Я уже тут как прописалась. Конечно, это не очень хорошо, но и врачи и медсестры здесь молодцы, – делится одна из пациенток офтальмологического отделения Лидия Патрушева. - Я была почти слепая, а сейчас хотя бы один глаз видит, поэтому я им очень благодарна.

Другая пациентка недавно поступила в екатерибургскую ЦГБ №2 с гнойной язвой роговицы на обоих глазах – такая неприятность возникает в результате ношения контактных линз. Один глаз женщине удалось спасти, но вот на другом образовалось бельмо – теперь требуется операция.

– Если глаз не удаётся спасти или даже сохранить его как орган, то это неудача, – отмечает Валерия Флягина. – Но если глаз потерял зрение, но остался, то есть ещё надежды на то, что в будущем его можно прооперировать.

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Некоторых пациентов Валерия Ивановна ведёт много лет, поэтому хорошо их знает и находит темы для бесед Фото: Павел Ворожцов

Комплексный подход к лечению – важная часть работы врача-офтальмолога. Фото: Павел Ворожцов

Валерия Флягина очень гордится своим коллективом. Фото: Павел Ворожцов

Всю свою врачебную практику Валерия Ивановна старается получить новые знания и обмениваться опытом с коллегами. Фото: Павел Ворожцов