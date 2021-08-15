В Свердловской области обновили график работы пунктов вакцинации от коронавируса

В регион прибыла крупная партия вакцин. Фото: Галина Соловьёва

Обновлён график работы мобильных пунктов вакцинации от COVID-19 в Свердловской области. До 20 августа включительно можно привиться в торговых центрах и других общественных местах Екатеринбурга, Асбеста, Серова, Нижнего Тагила, Полевского и Сысерти.

Опубликованный региональным оперштабом график работы выездных пунктов вакцинации на этой неделе выглядит следующим образом:

В Екатеринбурге:

Екатеринбургский зоопарк (ул. Мамина Сибиряка, 189) – 14 августа с 11.00 до 15.00;

ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – 17 августа с 11.00 до 14.00 (16 августа откроется предварительная запись на вакцинацию по тел.: (343) 200 20 95);

ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133) – с 14 по 20 августа с 12.00 до 18.00 (ежедневно);

ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – 14 августа, с 16 по 20 августа с 10.00 до 15.00 (ежедневно);

ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) – с 14 по 20 августа с 10.00 до 20.00 (ежедневно);

Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) – 18, 19 августа с 14.00 до 19.00;

Аэропорт «Кольцово» (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – с 16 по 20 августа (ежедневно) с 13.00 до 19.00;

ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) – 14, 15 августа, с 17 по 20 августа с 10.00 до 14.00 (ежедневно);

ТЦ «МАКСИДОМ» (ул. Тверитина, 45) – 18 августа с 16.00 до 19.00;

ТРЦ «Алатырь» (ул. Малышева, 5) – 19 августа с 12.00 до 20.00.

В Асбесте:

ТЦ «НЕБО» (ул. Ленинградская, 26/2) - 14-15 августа с 10.00 до 16.00, 16-20 августа (ежедневно) с 12.00 до 19.00.

В Серове:

КТ «Родина» (ул. Ленина, 179) – 14 августа с 9.00 до 16.00, 16-20 августа (ежедневно) с 9.00 до 18.00.

В Нижнем Тагиле:

ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31Б) – 14-15 августа с 10.00 до 20.00, 16-20 августа (ежедневно) с 16.00 до 20.00.

В Сысерти:

ТЦ «Бажов» (ул. Коммуны, 37) – 15 августа с 10.00 до 14.00.

В Полевском:

ТЦ «Палермо» (мкрн. Зеленый Бор-1, 4а) – 14-15 августа с 10.00 до 16.00.

На Средний Урал в выходные поступило 45,5 тысячи дох вакцин от коронавируса, сообщает оперштаб Свердловской области. На склад поступило 30 000 доз Гам-КОВИД-ВАК ("Спутник V") и 19 500 доз "Спутник Лайт".