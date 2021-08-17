Скорая помощь в Екатеринбурге больше пяти часов ехала на вызов к 84-летнему пенсионеру с больным сердцем

На скорую медицинскую помощь в Свердловской области постоянно выделяют деньги, но справиться с наплывом обращений медики всё равно не могут. Фото: Галина Соловьёва

Из-за очередного подъёма заболеваемости коронавирусом нагрузка на систему здравоохранения в Свердловской области выросла в разы. Медицинской помощи по несколько часов не могут дождаться как ковидные больные, так и другие пациенты, и случай 84-летнего пенсионера Анатолия Теньковского из Екатеринбурга – яркий тому пример.

По словам Анатолия Теньковского, проблемы с сердцем у него есть уже давно, поэтому он стоит на учёте при екатеринбургской больнице №33 и при Медико-санитарной части Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области как бывший сотрудник МВД. Ночью 30 июля пенсионеру резко стало плохо: поднялось давление, сдавило грудь, и в 2:00 он вызвал скорую помощь. Однако бригада всё не ехала, и в 4:00 Анатолий Михайлович позвонил в скорую снова. В итоге медики отреагировали лишь на второй вызов и прибыли только в 7:35 утра, сняли кардиограмму и поставили диагноз – гипертонический криз.

– Как сказали врачи, у меня было состояние, близкое к инсульту, но Бог миловал, – рассказывает Анатолий Теньковский. – При вызове скорой я рассказал диспетчеру все симптомы и сообщил, что постоянно наблюдаюсь у кардиолога, поэтому поразился, что медики ехали так долго – больше пяти часов. Мне они сказали, что приехали сразу, как только им передали вызов. И это при том, что подстанция скорой помощи находится в пяти минутах ходьбы от моего дома.

Наш читатель пытался выяснить причины столь нескорого приезда скорой помощи, но безрезультатно. Между тем, согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации №388н от 20 июня 2013 года, скорая медицинская помощь разделяется на экстренную (внезапные острые заболевания, состояния, обострения хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента) и неотложную (острые заболевания и состояния без явных признаков угрозы жизни пациента). На экстренный вызов скорая медицинская помощь должна прибыть в течение 20 минут после обращения, а вот по неотложным вызовам это время в законодательных актах не закреплено.

Казалось бы, сердце – орган, который требует оказания безотлагательной медицинской помощи. Тем более если это пациент пожилого возраста, который к тому же живёт один, как Анатолий Теньковский. Но на станции скорой помощи уверяют, что данный случай не относится к экстренным.

– В соответствии с порядком оказания скорой медицинской помощи, гипертонический криз – обострение хронического заболевания, поэтому он является неотложным поводом, а не экстренным, и обслуживается после экстренных вызовов, – комментирует главный врач Станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарёв. – В связи с повышенной обращаемостью количество экстренных вызовов возросло на 17 процентов, поэтому время ожидания составило три часа.

В министерстве здравоохранения Свердловской области «Облгазете» сообщили, что будут разбираться с ситуацией Анатолия Теньковского. Но читателю от этого не намного легче: а если бы он или какой-то другой пенсионер-сердечник просто не дождался приезда медиков? Даже если этот случай не экстренный, он явно не должен относиться к разряду самых последних по обслуживанию.

– Для человека в преклонном возрасте может быть критичным такое ухудшение здоровья, – поясняет руководитель Свердловской общественной организации по защите прав пациентов Максим Стародубцев. – Но такое долгое ожидание скорой, увы, не редкость с наступлением пандемии. Сейчас мы видим очевидный крах системы здравоохранения. В подобных ситуациях, как с этим читателем, лучше обращаться в письменной форме в областной минздрав или в Фонд медицинского страхования. Учитывая нынешнюю обстановку, правда, добиться справедливости маловероятно, но каждая жалоба является элементом обратной связи и сигнализирует о неблагополучии в системе здравоохранения.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».​​

Опубликовано в №150 от 18.08.2021 под заголовком «Неотложный случай отложили на пять часов»