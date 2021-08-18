На Среднем Урале представили образец умного дефибриллятора

Аппарат можно использовать в стационарах, отделениях реанимации, кардиохирургии и машинах скорой помощи. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Уральский оптико-механический завод (УОМЗ) им. Яламова представил умный дефибриллятор, который может анализировать состояние пациента. В разработке проекта принимали участие Уральский федеральный и Сеченовский университеты.

По словам гендиректора завода Анатолия Слудных, новая разработка позволяет анализировать состояние пациента сразу по множеству параметров - уровень кислорода в крови, пульс, ЭКГ, на основании которых регулируется сила тока.

"Прибор научили думать прежде чем применять силовой разряд. И в ближайшее время мы получим умный дефибриллятор, который позволит исключить ошибку врача. В перспективе к этим функциям может появиться ещё ряд возможностей", - пояснил свердловский министр промышленности и науки Сергей Пересторонин.

Дефибриллятор работает как в автоматическом, так и ручном режимах. Аппарат можно использовать в стационарах, отделениях реанимации, кардиохирургии и машинах скорой помощи. Первая партия таких умных дефибрилляторов будет выпущена до конца 2021 года.

Как заявил глава министерства промышленности и науки Свердловской области, с этим проектом УОМЗ вошел в число победителей конкурса регионального правительства, получив право на возмещение части затрат на внедрение своих разработок в промышленное производство. В департаменте информполитики региона отметили, что УрФУ занимался разработкой электроники, конструкторской документации и встроенных алгоритмов для дефибриллятора.