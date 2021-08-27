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27 августа 2021, 13:06

Коронавирус в России подтвердили ещё у 19 509 человек

коронавирус

С начала пандемии из больниц уже выписались 6 112 035 жителей страны. Фото: Галина Соловьёва.

За последние сутки в России выявили 19 509 случаев COVID-19. Нарастающим итогом зарегистрировано 6 844 049 заболевших.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых ковид-пациентов зарегистрировано в Москве - 1 509. Свердловская область находится на четвёртой строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватили 528 человек.

С начала пандемии из больниц уже выписались 6 112 035 жителей страны, в том числе 19 217 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни 798 россиян. За последние сутки зафиксирован 180 041 летальный исход.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено почти 177,1 млн тестов на коронавирус, в том числе 471 тысячи – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 255 075 человек.

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Областная газета Свердловской области

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