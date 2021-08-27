В Сверрдловской области обновили график выездных вакцинаций в ТЦ до 3 сентября

На Среднем Урале обновили график работы выездных пунктов вакцинации от COVID-19 в торговых центрах вплоть до 3 сентября. Поставить прививку от коронавируса, в частности, можно будет в восьми ТЦ Екатеринбурга.
По словам вице-губернатора Свердловской области Павла Крекова, сейчас регион находится на плато третьей волны коронавируса.
"Мы находимся на плато, когда нет ни роста, ни снижения заболеваемости. Нельзя забывать и о приближающемся подъёме острых респираторных заболеваний. В этих условиях сегодня наша главная задача – вакцинировать против COVID-19 максимальное количество свердловчан", – сказал он.
Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, сегодня вакцинация также проходит во дворах некоторых жилых домов, в колледжах, техникумах и вузах. Для тех, кому будет удобнее поставить прививку в торговом центре, публикуем график работы выездных пунктов:
При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Желающим поставить прививку также предлагается заполнить все необходимые документы заранее, чтобы ускорить прохождение вакцинации - это можно сделать по этой ссылке.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале