В Сверрдловской области обновили график выездных вакцинаций в ТЦ до 3 сентября

По словам вице-губернатора Свердловской области Павла Крекова, сейчас регион находится на плато третьей волны коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале обновили график работы выездных пунктов вакцинации от COVID-19 в торговых центрах вплоть до 3 сентября. Поставить прививку от коронавируса, в частности, можно будет в восьми ТЦ Екатеринбурга.

По словам вице-губернатора Свердловской области Павла Крекова, сейчас регион находится на плато третьей волны коронавируса.

"Мы находимся на плато, когда нет ни роста, ни снижения заболеваемости. Нельзя забывать и о приближающемся подъёме острых респираторных заболеваний. В этих условиях сегодня наша главная задача – вакцинировать против COVID-19 максимальное количество свердловчан", – сказал он.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, сегодня вакцинация также проходит во дворах некоторых жилых домов, в колледжах, техникумах и вузах. Для тех, кому будет удобнее поставить прививку в торговом центре, публикуем график работы выездных пунктов:

Фото: департамент информполитики Свердловской области.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Желающим поставить прививку также предлагается заполнить все необходимые документы заранее, чтобы ускорить прохождение вакцинации - это можно сделать по этой ссылке.