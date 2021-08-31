Павел Креков анонсировал начало вакцинации от сезонного гриппа

Перерыв между прививками от ковида и гриппа должен составлять не менее одного месяца. Фото: Галина Соловьёва.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков поделился подробностями о том, как на Среднем Урале будет проходить прививочная кампания от гриппа. По его словам, вакцинация от сезонного гриппа начнётся уже в ближайшие дни.

По данным Павла Крекова, регион уже начал получать вакцины от гриппа.

"Мы уже получили 300 тыс. доз вакцины для детей, сегодня-завтра получаем около 1 миллиона доз вакцины для взрослых и начинаем вакцинацию от сезонного гриппа", - заявил он во время брифинга оперштаба по борьбе с COVID-19.

Он отметил, что перерыв между прививками от ковида и гриппа должен составлять не менее одного месяца.

"Никакого вредного соприкосновения от этих двух вакцин не обнаружено, но врачи рекомендуют соблюдать этот разрыв. Это традиционная медицинская практика", - пояснил заместитель губернатора.

Кроме того, Павел Креков подтвердил, что поставить прививку от гриппа можно будет не только в медучреждениях, но и в торговых центрах. По его словам, вакцина от сезонного гриппа однокомпонентная, её легче хранить с точки зрения температурного режима, поэтому с доставкой препарата в мобильные пункты вакцинации проблем не будет.