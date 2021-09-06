Глава Среднего Урала рассказал о своём коллеге, который был близок к смерти от COVID-19

Как сказал губернатор, всего его родные и близкие уже прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Фото: Алексей Кунилов.

Губернатор Свердловской области в ходе ответа на вопрос об отношении к принудительной вакцинации от коронавируса рассказал о своих коллегах, которые увиливали от прививки. По словам главы региона, многие из них перенесли болезнь очень тяжело, один был на грани смерти.

По мнению главы Среднего Урала, вакцина от ковида - это гарантия того, что человека, подхватившего коронавирус, не ждёт летальный исход. Губернатор заявил, что против принудительной вакцинации, но отметил, что властям нужно убедить поставить прививку максимальное количество свердловчан.

Как сказал губернатор, всего его родные и близкие уже прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

"Были у меня коллеги, которые под разными предлогами не ставили прививки. Одного чуть недавно не потеряли. Большинство из этих коллег переболели, причём очень тяжело. Говорю, в одном случае решался вопрос жизни и смерти. Я не хочу называть имён, но все, кто знают об этой ситуации, совершенно иначе взглянули на жизнь", - рассказал глава Среднего Урала.