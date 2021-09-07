Эпидпорог по ОРВИ в Свердловской области превышен на 73,4%

Почти половина простудившихся - дети. Фото: Алексей Кунилов

В Роспотребнадзоре сообщили о превышении эпидпорога по ОРВИ в Свердловской области и Екатеринбурге. За последнюю неделю простудились почти 23 тысячи уральцев, 47% из них - дети.

Максимальный уровень заболеваемости - среди детей до двух лет, затем – дети 3-6 лет, на третьем месте - дети 7-14 лет. Эпидпорог по ОРВИ на Среднем Урале превышен на 73,4% и аналогичен уровню прошлой недели. В Екатеринбурге зарегистрировано 11 773 случая ОРВИ, что выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 72,2% и выше уровня прошлой недели на 2%.

Неблагополучными по ОРВИ на данный момент признаны Богданович и Полевской, где заболеваемость выше среднеобластного уровня в 1,5 и более раза.

За неделю с 30 августа по 5 сентября 1 767 раз поставлен предварительный диагноз внебольничная пневмония. Это ниже уровня прошлой недели. 95% заболевших - взрослые. Неблагополучные по данному заболеванию считаются: ГО Верхний Тагил, ГО Первоуральск, Верхнесалдинский ГО, МО г. Среднеуральск, Нижнесергинский МР, ГО Дегтярск, ГО Краснотурьинск, ГО Староуткинск, Артёмовский ГО. В Екатеринбурге за семь дней выявили 696 заразившихся, что ниже уровня прошлой недели.