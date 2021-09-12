В Свердловской области выявлено 506 случаев коронавируса за сутки

Всего на Среднем Урале зафиксировано уже 129 706 случаев заболевания. Фото: Галина Соловьёва.

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 506 новых заразившихся коронавирусной инфекцией. Всего на Среднем Урале зафиксировано уже 129 706 случаев заболевания.

По выздоровлению из больниц региона за сутки выписались 456 пациентов. Общее число выздоровевших от коронавируса свердловчан составляет 119 680. На лечении остаются 4 416 жителей Среднего Урала, 630 из которых пребывают в тяжёлом состоянии.

При этом количество летальных исходов от ковида увеличилось на 36. Всего от последствий и осложнений, вызванных коронавирусом, погибли 5 610 свердловчан.

Напомним, сутками ранее на Среднем Урале было зарегистрировано 502 новых пациента с COVID-19.

Вакцинацию против коронавируса в подведомственных минздраву больницах в Свердловской области прошли более 1 миллиона 49 тысяч человек. Первый компонент вакцины получили 1 миллион 133 тысячи человек.