Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
25 сентября 2021, 12:10

Коронавирусом за сутки заразились жители 43 муниципалитетов Свердловской области

коронавирус

На территории Среднего Урала действует масочный режим. Фото: Галина Соловьёва

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило данные о распространении коронавирусной инфекции на территории региона. По данным на 24 сентября, в регионе в течение суток выявлено 513 новых пациентов с коронавирусной инфекцией.

В итоге в регионе подтверждено 135 282 случая заболевания.

Случаи инфицирования выявлены в 43 муниципалитетах. Больше всего заболевших обнаружили в течение 24 часов в:

  • Екатеринбурге (+177 — за сутки, 57 546 - за всё время),
  • Камышлове и Камышловском районе (+34, 2 397),
  • Каменске-Уральском и Каменском районе (+31, +4 365),
  • Первоуральск (+31, 6 444),
  • Берёзовском (+26, 3 059).

Ещё в 38-ми муниципалитетах Среднего Урала было выявлено в течение 24 часов от одного до 24 заразившихся COVID-19.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.09.2021, 14:06 / Общество
В Свердловской области подтвердили 518 случаев заражения коронавирусом
25.09.2021, 12:55 / Общество
В проливе Босфор столкнулись российский и турецкий сухогрузы
25.09.2021, 12:10 / Общество
Коронавирусом за сутки заразились жители 43 муниципалитетов Свердловской области
25.09.2021, 10:20 / Общество
В Верхней Пышме на первом этаже дома произошёл взрыв газа
25.09.2021, 09:15 / Политика
Захар Прилепин отказался от кресла в Госдуме РФ