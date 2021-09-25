Коронавирусом за сутки заразились жители 43 муниципалитетов Свердловской области

На территории Среднего Урала действует масочный режим. Фото: Галина Соловьёва

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило данные о распространении коронавирусной инфекции на территории региона. По данным на 24 сентября, в регионе в течение суток выявлено 513 новых пациентов с коронавирусной инфекцией.

В итоге в регионе подтверждено 135 282 случая заболевания.

Случаи инфицирования выявлены в 43 муниципалитетах. Больше всего заболевших обнаружили в течение 24 часов в:

Екатеринбурге (+177 — за сутки, 57 546 - за всё время),

Камышлове и Камышловском районе (+34, 2 397),

Каменске-Уральском и Каменском районе (+31, +4 365),

Первоуральск (+31, 6 444),

Берёзовском (+26, 3 059).

Ещё в 38-ми муниципалитетах Среднего Урала было выявлено в течение 24 часов от одного до 24 заразившихся COVID-19.