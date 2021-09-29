Оптимизация без оптимизма

Вход в поликлинику Серовской ГБ. Фото: Павел Ворожцов

Уже шесть лет жители Гаринского и Сосьвинского округов вынуждены лечиться в Серовской городской больнице. Расстояние от Гарей до Серова – 120 км, от Сосьвы – 87. Личные машины есть далеко не у всех, а общественный транспорт ходит один раз в день. Только представьте ситуацию: мама с малышом в полпятого утра выезжает на автобусе из Гарей, трясётся по грунтовой дороге до Сосьвы (40 км!), а потом ещё от Сосьвы до Серовской больницы. Там отстоит несколько часов в очередях. А автобус обратно в Гари – только в шесть часов вечера! И бедная женщина целый день ходит по городу… Вот она, оптимизация здравоохранения!

Медицинская реформа, названная федеральными властями оптимизацией, стартовала в 2010 году и продолжалась несколько лет. Последствия её россияне расхлёбывают до сих пор. Только в Свердловской области из 228 больниц ликвидировали 75 и 280 фельдшерско-акушерских пунктов из 842 (см.«Облгазету» №239 от 26.12.2019). И всё под благовидным предлогом – убрать неэффективные учреждения здравоохранения и повысить зарплаты врачам. К слову, «идейным вдохновителем» оптимизации была тогдашний министр здравоохранения и социального развития РФ Татьяна Голикова. А сейчас она уже вице-премьер!

Интересно, что сама Голикова в 2019 году в эфире телеканала «Россия 1» признала, что реформа провалилась. А на вопрос журналистов, кто виноват, ответила «виноваты все – и центр, и регионы, ситуацию нужно исправлять». Но как?! По данным Росстата, из-за оптимизации в стране в 2,5 раза сократилось количество младших медработников (с 687 до 265 тысяч человек), среднего персонала – на 10 процентов (с 1,5 до 1,3 млн), докторов – на 2,2 процента (с 578 до 565 тысяч). За счёт непродуманного объединения нескольких больниц в одно юридическое лицо резко выросла нагрузка на врачей (по 500–800 посещений в день!), а качество медицинской помощи, естественно, ухудшилось. Плюс ко всему жителям удалённых территорий, где позакрывали местные здравпункты, пришлось за несколько десятков километров ездить в районные центры в больницы…

«К такому нельзя привыкнуть»

Ситуация с Серовом, Сосьвой и Гарями – самый показательный пример горе-реформы в Свердловской области. В 2015 году постановлением регионального правительства (за подписью председателя правительства Дениса Паслера) Гаринскую районную больницу и Восточную районную больницу в Сосьве присоединили к Серовской горбольнице. Процесс слияния учреждений курировал министр здравоохранения Аркадий Белявский. В итоге, в Гарях и Сосьве остались по два-три фельдшера для оказания первой медицинской помощи, а за всем остальным (включая консультации узких специалистов, сдачу анализов, забор крови и пр.) жители стали ездить в Серов. И так продолжается по сей день…

– Человек, конечно, может всё вытерпеть, но к такому привыкнуть невозможно, – говорит жительница Серова Анна Власова (с женщиной «ОГ» встретилась в коридоре городской больницы. – Прим. авт.). – К узкому специалисту попасть не реально – талонов нет вообще. Приходится сидеть в живой очереди, два часа – минимум. Ладно, я живу в Серове, а если люди приезжие?! Из Гарей, например! Поход к врачу – это же целый день в дороге и ожидании. И не факт, что в больнице примут.

Серовчанка Ольга Матвеева (мы поговорили с ней у входа в детскую поликлинику) пожаловалась на нехватку медицинских кадров и неудобные помещения медицинских учреждений:

– Во взрослую больницу стараюсь не ходить вообще: это бесполезно, нужно иметь знакомого медика, а лучше родственника-медика, чтобы сохранить здоровье. Народу в больницах всегда много, а врачей – мало. Если с ребёнком идёшь на приём, педиатр ещё примет, а вот к ЛОРу, неврологу, хирургу-ортопеду не попадёшь. А наша детская поликлиника вообще в здании садика находится. Сейчас в ней хоть чуть-чуть порядок навели, подремонтировали. Но помещения всё равно маленькие, узкие, детям не поиграть.

Дайте хотя бы автобус

В Гарях на объединение больниц жалуются постоянно, рассказал глава округа Сергей Величко. Врачебная помощь доступнее не стала, зато прибавилось транспортных хлопот.

– Мы просили у руководства Серовской городской больницы организовать выездную бригаду медиков к нам на территорию. Хотя бы раз в месяц приезжали бы. Но у больницы такой возможности нет: врачей очень не хватает. Зона обслуживания в результате оптимизации стала огромной: почти 100 тысяч человек – Серовский округ, плюс Гаринский – 4 тысячи и Сосьвинский – 12 тысяч жителей. Учреждение подчиняется областному минздраву, и я в этой ситуации ничего сделать не могу…

В Сосьвинском ГО люди тоже намучились. «Облгазета» узнала, что несколько жительниц посёлка Восточный (входит в состав округа) даже не смогли вовремя оформить свидетельства о рождении своим детям, так как для этого нужно на целый день уезжать в Серов и мотаться по инстанциям, включая больницы. А местные пенсионерки добрым словом вспоминают стационар, когда-то действовавший в самой Сосьве, и где можно было подлечиться – прокапать витамины, например.

Решить проблему мог бы дополнительный рейс автобуса. Муниципальные власти уже обращались в областное министерство социальной политики, чтобы ведомство пошло навстречу людям и организовало такой рейс. Но увы…

– Мы объясняли, что в полшестого вечера ехать домой из больницы, когда все дела сделал до обеда, – это неправильно. И если бы автобус дополнительно ехал в Гари и Сосьву днём, жители были бы только рады. Нам предложили «газельку» на 7 мест. И то по предварительным спискам пассажиров. А остальные люди как?!

А кадры – где?

К руководству Серовской городской больницы претензий нет, власти просто поставили главврача перед фактом (мы распорядились объединить – выполняйте!). Сегодня в больнице действуют 18 стационарных отделений и 7 поликлиник, включая поликлиники в Гарях, Сосьве и посёлке Восточный, где работают по 2–4 специалиста, оказывающих лечебно-профилактическую помощь населению. Главный врач Серовской ГБ Иван Болтасев неоднократно говорил журналистам, что проблема нехватки медицинских кадров стоит особенно остро. Учреждению нужны не только доктора узких специальностей – онкологи, кардиологи, реаниматологи, хирурги, – но и врачи «на передовой» – терапевты, педиатры, участковые фельдшеры.

Возраст работающих докторов – предпенсионный и пенсионный, а новой смены нет, отмечал главврач. Известно, что в ближайшее время в серовскую систему здравоохранения всё-таки придут 13 молодых специалистов, но все они, скорее всего, будут работать в новой детской поликлинике, которую планируется построить.

Немаловажный вопрос – качество медицинской помощи. По нашим данным, «штучные» доктора в Серовской ГБ получают весьма приличные деньги – до 180 тысяч (!) рублей в месяц. Но они днюют и ночуют в больнице. И если представить, какой мощный поток пациентов (с трёх округов!) приходит к ним ежедневно, хватает ли сил, чтобы оказать помощь всем – оперативно и по существу? И в каком состоянии завершают рабочий день медики, если им приходится вести по нескольку приёмов? Или большая зарплата компенсирует стресс, а пациенты – это не главное?

О чём все думали?!

В этом году оптимизацию здравоохранения раскритиковала Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Она обратила особое внимание как раз на северные территории – туда, где расстояние между населёнными пунктами очень большое, плюс суровый климат и удалённость от регионального центра. Почему, внедряя реформу, никто из чиновников об этом не подумал? И почему никто не учёл тот факт, что население северных уральских территорий и так стремительно сокращается, смертность превышает рождаемость, и квалифицированные медики там КРАЙНЕ необходимы?

Почему никто из затеявших оптимизацию не испробовал на себе, каково это – ехать на приём к врачу за 120 километров? Да ещё с детьми, которых где-то нужно покормить, переодеть (если совсем малышки) и, в конце концов, как-то занять, пока стоишь в очереди? Почему уральское правительство не воспротивилось реформе, если уже на начальных этапах было понятно, что ни к чему хорошему эта идея не приведёт? Или приказы «сверху» (какими бы бредовыми они ни были!) не обсуждаются?

И самое главное – почему никто из авторов реформы не понёс наказание за то, что натворил? Ведь та же госпожа Голикова сегодня продолжает делать политическую карьеру, и довольно успешно. Денис Паслер, исполнивший указание федерального миздрава, стал губернатором Оренбургской области. А господин Белявский стремительно уехал на ПМЖ в Германию, хотя ходили слухи, что его работой заинтересовались уральские следователи.

До той поры, пока в нашей стране забота о людях будет только на бумаге, мы так и будем жить. Печально…

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Семьи с детьми идут на приём в детскую поликлинику с самого утра Фото: Павел Ворожцов

Очереди пациентов на приём к врачам Фото: Павел Ворожцов

Информационное табло в Серовской ГБ: талонов к узким специалистам нет Фото: Павел Ворожцов

В фойе детской поликлиники недавно поставили игровой городок, чтобы дети хоть как-то могли поиграть Фото: Павел Ворожцов

Проще высидеть несколько часов в живой очереди, раз талонов нет, говорят пациенты Фото: Павел Ворожцов