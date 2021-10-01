Главный свердловский санврач подписал постановление об обязательной вакцинации против COVID-19

На фото - Дмитрию Козловских ставят прививку. Фото: департамент информполитики Свердловской области

1 октября главный санврач Свердловской области Дмитрий Козловский подписал постановление о проведении прививок против коронавируса граждан по эпидпоказаниям. Обязательной вакцинации подлежат сверлдовчане старше 18 лет, оказывающие услуги населению.

Речь идёт о тех, кто работает в сферах образования, обслуживания, а также о госслужащих и муниципальных служащих, работниках органов власти и местного самоуправления. Требования не распространяются на тех, у кого есть противопоказания к профилактической прививке.

"Обеспечить с 5.10.2021 г. проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции гражданам в возрасте от 18 лет и старше, подлежащим обязательной вакцинации, по эпидемическим показаниям - выполняющих работы и (или) оказывающим услуги населению Свердловской области", - говорится в документе, опубликованном на сайте Управления Роспотребнадзора по региону.

Руководителям юрлиц и ИП поручено обеспечить вакцинацию сотрудников первым компонентом до 1 ноября, вторым - до 1 декабря. Не имеющих ни одной прививки будут отстранять от работы, переводить на дистант.

Контролировать проведение вакцинопрофилактики рекомендовано замгубернатору Свердловской области Павлу Крекову, провести иммунизацию поручено главе регионального минздрава Андрею Карлову.

Дмитрий Козловских оценивает эпидситуацию по COVID-19 в регионе как неблагополучную. "Мы наблюдаем ухудшение ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. За прошедшую 38 календарную неделю мы увидели рост на 2,5% по сравнению с предыдущей неделей. По итогам этой недели видим рост уже около 10%. Одновременно мы фиксируем, что нарастает тяжесть заболевания. Всё больше людей оказывается, к сожалению, в реанимациях, на аппаратах ИВЛ. С учётом того, что мы сформировали детские коллективы, люди вернулись из отпусков, увеличились контакты у людей, имеются все предпосылки для того, чтобы ситуация развивалась по неблагоприятному сценарию, к сожалению", - приводит департамент информполитики Свердловской области объяснения главного санврача.

Фото: постановление

Фото: постановление