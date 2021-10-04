В России выявили 25 781 случай заражения COVID-19 за сутки

С начала пандемии из больниц уже выписался 6 740 491 житель страны. Фото: Галина Соловьёва.

За последние сутки в России выявили 25 781 случай COVID-19. Нарастающим итогом зарегистрировано 7 612 317 заболевших.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых ковид-пациентов зарегистрировано в Москве – 4 410. Свердловская область находится на седьмой строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватили 534 человека.

С начала пандемии из больниц уже выписался 6 740 491 житель страны, в том числе 14 526 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни 210 801 россиянина. За последние сутки зафиксировано 883 летальных исхода.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено почти 193,7 млн тестов на коронавирус, в том числе 431 тысяча – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 338 900 человек.