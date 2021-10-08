В Свердловской области началась бесплатная вакцинация иностранцев от COVID-19

В Свердловской области от COVID-19 начали прививать иностранных граждан старше 18 лет. Вакцина для них бесплатна.
Привитые получат справку о вакцинации с печатью медучреждения и подписью врача. При этом, чтобы попасть в регистр вакцинированных иностранцам необходимо предъявить СНИЛС. При отсутствии этого документа в дальнейшем получить сертификат и QR-код вакцинированного не удастся, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
"Прививку от коронавируса, помимо прочих, обязаны сделать работники сферы обслуживания, значительная часть которых – мигранты. Сделать прививку против COVID-19 граждане, прибывшие из других стран, могут наравне со свердловчанами", – прокомментировал главный внештатный специалист по медпрофилактике регионального Минздрава Александр Харитонов.
График работы выездных пунктов вакцинации в период с 9 по 15 октября выглядит следующим образом:
Желающим привиться в мобильном пункте предварительная запись не требуется. С собой необходимо иметь паспорт, полис обязательного медстрахования и СНИЛС. Чтобы сократить время пребывания в пункте, необходимые документы можно заполнить дома.
Сделать прививку также можно в медучреждениях.
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