В Свердловской области началась бесплатная вакцинация иностранцев от COVID-19

Желающим привиться в мобильном пункте предварительная запись не требуется. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области от COVID-19 начали прививать иностранных граждан старше 18 лет. Вакцина для них бесплатна.

Привитые получат справку о вакцинации с печатью медучреждения и подписью врача. При этом, чтобы попасть в регистр вакцинированных иностранцам необходимо предъявить СНИЛС. При отсутствии этого документа в дальнейшем получить сертификат и QR-код вакцинированного не удастся, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

"Прививку от коронавируса, помимо прочих, обязаны сделать работники сферы обслуживания, значительная часть которых – мигранты. Сделать прививку против COVID-19 граждане, прибывшие из других стран, могут наравне со свердловчанами", – прокомментировал главный внештатный специалист по медпрофилактике регионального Минздрава Александр Харитонов.

График работы выездных пунктов вакцинации в период с 9 по 15 октября выглядит следующим образом:

Желающим привиться в мобильном пункте предварительная запись не требуется. С собой необходимо иметь паспорт, полис обязательного медстрахования и СНИЛС. Чтобы сократить время пребывания в пункте, необходимые документы можно заполнить дома.

Сделать прививку также можно в медучреждениях.