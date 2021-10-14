В Екатеринбурге открылось новое хирургическое отделение для лечения патологий слёзных путей и окулопластики

Двое хирургов-офтальмологов смогут выполнять в новом оперблоке до 30 операций в день с 8 до 15 часов. Фото: Станислав Мищенко

Вчера полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» Олег Шиловских открыли в медицинском учреждении новый операционный блок мирового уровня для лечения патологий слёзных путей и окулопластики — хирургических вмешательств вне глазного яблока. Пациентами этого современного отделения ежегодно смогут стать более 2,5 тысячи человек.

Новый оперблок площадью 300 квадратных метров открылся в главном корпусе Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» по улице Академика Бардина на месте бывшей аптеки. Помещение отремонтировали, установили систему вентиляции и разместили в нём уникальное медицинское оборудование отечественного и зарубежного производства — эндоскопические стойки и ультразвуковые диссекторы, которые позволяют рассекать ткани и тут же прижигать сосуды, чтобы во время операции не было кровотечения.

Строительство оперблока длилось 7 месяцев, а общие затраты на него превысили 300 миллионов рублей. Их выделил сам центр в рамках концессионного соглашения с Министерством здравоохранения РФ, которое было подписано ещё в 2017 году. По словам Владимира Якушева, это хороший пример государственно-частного партнёрства, когда инвестор открывает за свой счёт хирургическое отделение или медучреждение, а государство включает оказание услуг в нём в систему обязательного медицинского страхования (ОМС).

– Этот проект очень важен для развития офтальмологии в целом в России, – добавил Владимир Якушев. – Надеюсь, что другие регионы УрФО с помощью нового отделения также смогут развивать это направление у себя на местах. МНТК «Микрохирургия глаза» действительно двигается фантастически быстро и прогрессивно в развитии передовых технологий. Я человек близорукий, поэтому периодически должен проходить обследование у окулиста. Мне доводилось это делать в разных клиниках не только в пределах нашей страны, но и за рубежом. Буквально недавно прошёл осмотр здесь. И хочу сказать, что это высший пилотаж: сегодня клиника имеет все технологии для того, чтобы полноценно обследовать и лечить людей.

Ещё 20 лет назад в уральской столице не было отделения слёзно-носовой хирургии, поэтому операции по лечению врождённых и приобретённых патологий слёзных путей, последствий челюстно-лицевых травм, косоглазия и других заболеваний делали в общем оперблоке центра. Тогда их было не более одной в сутки, а сейчас двое хирургов будут выполнять в среднем до 30 операций в день и более 2,5 тысячи в год. Причём 80 процентов из них будут делать по полису ОМС.

– В Екатеринбургском центре МНТК «Микрохирургия глаза» применяются самые передовые технологии, – отметил Евгений Куйвашев. – Более того, этот центр является новатором в применении медицинского оборудования мирового уровня — специалисты центра заказывают его изготовителям под собственные нужды. Конечно, это серьёзный драйвер для развития всей медицины: не только офтальмологии, но также нейрохирургии и других отраслей здравоохранения.

На этом обновление центра не закончится. Следующим этапом планируется открыть в строящемся здании на углу улиц Радищева – Шейнкмана специализированное отделение для лечения глаукомы. Его площадь составит 1,3 тысячи квадратных метров.

Помещение отремонтировали и разместили в нём уникальное медоборудование отечественного и зарубежного производства – эндоскопические стойки и ультразвуковые диссекторы, которые позволяют рассекать ткани и тут же прижигать сосуды. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Олег Шиловских показывает Владимиру Якушеву и Евгению Куйвашеву эндоскопическое оборудование в новом оперблоке. Фото: Департамент информполитики Свердловской области