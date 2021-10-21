QR-код: задержки появления кодов на портале госуслуг составляют до трёх недель

Рассказываем об основных причинах, почему не приходит сертификат с QR-кодом. Фото: Павел Ворожцов

После сообщений о введении в разных регионах QR-кодов стали учащается случаи задержки их появления на госуслугах. Читатели "Областной газеты" сообщают о задержках до трёх недель.

Напомним, что если вакцина двухкомпонентная, то электронный сертификат с QR-кодом появляются только после второй прививки. К таким вакцинам относятся, "Гам-КОВИД-Вак" (Спутник V), "ЭпиВакКорона", "КовиВак".

"После первой прививки на почту и в личный кабинет на Госуслугах должно прийти письмо о вакцинации — с указанием даты, места введения первой дозы вакцины и предложением заполнить дневник самонаблюдений. После второй прививки придёт письмо со ссылкой на сертификат", - говорится на сайте госуслуг.

Если вакцина однокомпонентная – это "Спутник Лайт", - то сертификат с QR-кодом появляется после первой прививки. На почту и в личный кабинет на госуслугах придёт письмо со ссылкой на сертификат. Наш читатель Дмитрий рассказал, что привился "Спутником Лайт" 1 октября, однако QR-код до сих пор не пришёл. То есть задержка составляет уже 21 день. В больницу, где проводилась вакцинация, с этим вопросом он пока не обращался.

"Например, в нашей ЦГКБ №3 Екатеринбурга ставят прививки в порядке живой очереди, сначала пациенты приходят на предварительный осмотр к терапевту и заполняют документы. После прививки данные заносятся в специальную программу. Если сертификат о вакцинации на портале госуслуг не появился в течение нескольких дней, стоит обратиться в медучреждение", - рассказала "Областной газете" специалист по связям с общественностью ГАУЗ СО ЦГКБ №3 г. Екатеринбург Екатерина Макашина.

Основные причины, почему не приходит сертификат с QR-кодом: разъяснения с портала госуслуг СНИЛС не указан в регистре вакцинированных,

медорганизация не внесла в регистр ваши данные или внесла их некорректно,

во время первой прививки у вас не было подтверждённой учетной записи на госуслугах,

вы не заходили в дневник вакцинированного и не подтверждали факт вакцинации. "Рекомендуем обратиться по месту вакцинации для проверки ваших данных в регистре. Обязательно проверьте СНИЛС и дату рождения. Если данные верны, попросите медицинскую организацию отправить данные в регистр заново", - рекомендуют россиянам на портале госуслуг.

Напомним, что в Свердловской области уже с понедельника, 25 октября вводится система QR-кодов для посещения жителями региона ряда организаций и учреждений. На сегодняшнем заседании правительства Свердловской области и. о. губернатора Алексей Шмыков заявил, что необходимо проконтролировать техническую готовность объектов к внедрению новых требований и обеспеченность здания соответствующим оборудованием, а также подготовить персонал к введению специальной пропускной системы.

Где найти QR-код? Зайдите на сайт Госуслуг или в приложение, введите логин и пароль и наберите в поиске "вакцинация", там система покажет ваш сертификат, а ниже находится сам QR-код, сохраните файл в PDF-формате (люди пожилого возраста могут попросить помочь близких или обратиться в МФЦ, чтобы распечатать QR-код, и предоставлять его уже в бумажном варианте). Если документа нет, то нажмите "Пожаловаться на отсутствие сертификата", выбрав тематику сообщения "QR-код и сертификат вакцинированного".