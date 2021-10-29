Свердловский минздрав рассказал о работе медучреждений в нерабочие дни

Руководителям медучреждений, в частности, поручено определить порядок оповещения специалистов и взаимодействия служб в случае массового поступления больных. Фото: Павел Ворожцов.

Стал известен график работы медучреждений Свердловской области в нерабочие, выходные и праздничные дни. Речь идёт о периоде с 30 октября по 7 ноября.

Соответствующий приказ опубликован на сайте регионального минздрава. Подписал его и.о. министра Сергей Турков.

Как говорится в документе, в указанные дни в медорганизациях должно быть организовано круглосуточное дежурство из числа руководящего состава и ответственного дежурного врача. На случай замены необходимо определить дублёра. При этом обеспечив:

готовность организации к оказании медпомощи населению закреплённой территории;

недопущение необоснованных отказов в оказании гражданам медпомощи;

оказание первичной медико-санитарной помощи в поликлинических отделениях, включая отделения неотложной помощи;

работу службы скорой медицинской и неотложной помощи, травматологических пунктов в полном объёме;

работу патологоанатомических отделений.

Отмечается, что руководителям медицинских учреждений, в частности, поручено определить порядок оповещения специалистов и взаимодействия служб в случае массового поступления больных, провести инвентаризацию медикаментов, усилить пропускной режим.