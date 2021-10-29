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Общество / Здравоохранение и здоровье
29 октября 2021, 10:01

Свердловский минздрав рассказал о работе медучреждений в нерабочие дни

больница

Руководителям медучреждений, в частности, поручено определить порядок оповещения специалистов и взаимодействия служб в случае массового поступления больных. Фото: Павел Ворожцов.

Стал известен график работы медучреждений Свердловской области в нерабочие, выходные и праздничные дни. Речь идёт о периоде с 30 октября по 7 ноября.

Соответствующий приказ опубликован на сайте регионального минздрава. Подписал его и.о. министра Сергей Турков.

Как говорится в документе, в указанные дни в медорганизациях должно быть организовано круглосуточное дежурство из числа руководящего состава и ответственного дежурного врача. На случай замены необходимо определить дублёра. При этом обеспечив:

  • готовность организации к оказании медпомощи населению закреплённой территории;
  • недопущение необоснованных отказов в оказании гражданам медпомощи;
  • оказание первичной медико-санитарной помощи в поликлинических отделениях, включая отделения неотложной помощи;
  • работу службы скорой медицинской и неотложной помощи, травматологических пунктов в полном объёме;
  • работу патологоанатомических отделений.

Отмечается, что руководителям медицинских учреждений, в частности, поручено определить порядок оповещения специалистов и взаимодействия служб в случае массового поступления больных, провести инвентаризацию медикаментов, усилить пропускной режим.

Областная газета Свердловской области

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